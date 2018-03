FREIDIG: Katy Perry, her på en veldedighetsgalla i Los Angeles i fjor. Foto: Danny Moloshok / AP

Katy Perry kysset «Idol»-deltager – det likte han ikke

Publisert: 15.03.18 07:58 Oppdatert: 15.03.18 08:11

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-15T06:58:40Z

Ukyssede Benjamin Glaze (19) fra Oklahoma fikk en opplevelse han sent vil glemme da han stilte opp i «American Idol».

Pophåpet gikk på scenen med en låt han hadde skrevet selv, men popdrømmen fikk en ganske brå slutt. I stedet tok saken en ganske annen vending allerede før han startet å synge.

– Har du kysset en jente og likt det? spurte dommer Luke Bryan, og spilte på Katy Perrys hitlåt fra 2008, «I Kissed A Girl And I Liked It».

Det svarte Glaze benektende på.

– Jeg har aldri vært i et forhold, og jeg kan ikke kysse en jente uten at jeg er det, forklarte 19-åringen.

– Er det sant? spurte medommer Perry, før hun kommanderte Glaze til å komme bort til dommerpanelet.

– Nei..., sa han – smilende, men tydelig overrumplet.

– Du kan ikke mene alvor, sa han da han skjønte hvor det bar.

De øvrige dommerne fant frem mobiltelefonenen for å forevige øyeblikket.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

– På kinnet? spurte Glaze – og Perry vender kinnet til. Men da hun ikke får «smasket» hun hadde ventet, ber hun om ett til. Det er da det skjer – Glaze bøyer seg over dommerbordet for å kysse henne på kinnet, men Perry er lynrask og planter et kyss midt på munnen hans.

– Oi, sier 19-åringen og ramler overende på gulvet.

– Katy! roper Glaze etterpå og legger til: «Vel, det var det første».

Glaze sier til avisen New York Times at han syntes opptrinnet var ubehagelig.

– Jeg hadde ønsket å spare mitt første kyss til min første kjæreste. Jeg ville at det skulle bety noe spesielt, sier han.

Han legger til at dersom Perry hadde spurt direkte om han ville kysse henne, så hadde han svart nei.

– Jeg vet at mange gutter ville sagt ja, men for meg – som er oppvokst i men konservativ familie – var det svært ukomfortabelt.

Hverken Perry eller TV-kanalen ABC har kommentert hendelsen.

Glaze selv har gått ut på Instagram i kjølvannet av avisartikkelen. Der presiserer han at han ikke føler seg seksuelt trakassert av Perry, at ikke alt han har uttalt til journalister er blitt riktig gjengitt – og at han med musikken vil spre kjærlighet, ikke sinne. Han gjentar imidlertid at han opplevde situasjonen som ubehagelig, fordi han aldri før hadde kysset noen.

På TV-klippet ser man at Glaze smiler og faktisk spør Perry om hva hun mente om kysset, uten å få noe godt svar. Da han så blir bedt om å synge, ber han om vann før han klarer å starte.

Perry var den som avbrøt ham midt i fremføringen. Hun forklarte at hun syntes 19-åringen var søt, men at han vokalmessig ikke kunne måle seg med mange av konkurrentene, og at det derfor ikke ville være rettferdig å sende ham videre.

Også dommer Lionel Richie forklarte at det var litt tidlig å la ham gå videre til neste runde.

– Kom tilbake når du er 21, sa han, hvorpå Perry fleipende skjøt inn:

– Kyss noen flere jenter først!

Episoden ble vist på TV i USA denne uken, men auditionen ble spilt inn i oktober i fjor. Perry skrudde på «sjarmen» også overfor flere andre deltagere i sesongpremieren. Hun flørtet massivt med en annen mannlig deltager, som innrømmet at han også hadde hatt en «crush» på henne. Flørten stoppet ganske brått opp da deltagerens kjæreste kom inn på scenen. Innslaget ligger ute på YouTube .

Perry har figurert i spaltene også i en annen sammenheng de siste dagene. En 89 år gammel katolsk nonne som i flere år har kjempet mot Katy Perry i retten over salget av en kloster-eiendom i Los Angeles, døde etter å ha kollapset i retten i forrige uke.