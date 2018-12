REIN REVANSJ: Trine blir superkjendis i England

MUSIKK 1998-01-16T15:19:00Z

LONDON (VG) Trine Rein-låten som England ikke ville ha, er likevel i ferd med å gjøre henne til kjendis i England. Nå satser plateselskapet på britisk gjennombrudd for Trine til sommeren.

Publisert: 16.01.98 16:19 Oppdatert: 25.02.03 13:15

Nå har den australske artisten Natalie Imbruglia gjort braksuksess på engelske hitlister og radio- stasjoner med «Torn» - i nøyaktig samme versjon som Trine.

Det har fått MTV til å sette i gang konkurranse for å kåre hvilken versjon som er best.

Og Europas største avis, The Sun, opprettet i går «Trine Line», et telefonnummer hvor leserne kan ringe inn og høre låten som plateselskapet EMI ikke klarte å utgi i England.

- «Torn» ville definitivt gjort Trine Rein til stor stjerne i England. Sangen ville helt sikkert gitt henne gjennombrudd her, sier Andy Coulson til VG.

Han er sjefskribent på underholdningssidene i The Sun.

- Tabbe

- Det er elendig av EMI at de ikke var i stand til å gi ut sangen med Trine Rein i England. Det er en rystende tabbe av dem. Jeg tror ikke de promoterte hennes plate i det hele tatt, sier Coulson.

Han røper at «tusenvis» av lesere i løpet av gårsdagen ringte for å høre Trines versjon av «Torn».

- Linjen var ekstremt travel hele dagen, hevder han. Låten «Torn» ble skrevet av bandet The Cures produsent Phil Thornally, sammen med hans venner Scott Cutler og Anne Preven.

Den ble utgitt med dansk tekst av Liss Sørensen i 1994. Trine Rein skal være den første som spilte inn sangen på engelsk.

Phil Thornally produserte låten både for Trine Rein og for Natalie Imbruglia. Det er derfor ikke snakk om noen anklage om plagiat, selv om de to versjonene er identiske; de er nøyaktig like lange, har samme toneart og nøyaktig samme gitarsolo.

- Den eneste forskjellen er at Trines stemme er sterkere, mener Andy Coulson.

- Liten interesse

- Dette viser i alle fall at det var riktig av Trine å spille inn «Torn», sier hennes manager, danske John Overgaard. - Det er kjedelig at vi ikke fikk gitt ut «Torn» i England. Men det er vanskelig å si om Trine gikk glipp av et gjennombrudd av den grunn. Det var kanskje feil tidspunkt. Dessuten var Natalie Imbruglia kjent fra før som skuespiller i såpeserien «Neighbours» på TV. det ga henne et godt utgangspunkt, hevder han.

- Når Trines neste album kommer ut om tre-fire måneder, vil vi definitivt satse hardt på å gi den ut i England. Vi må utnytte den fordelen Natalies suksess kan gi Trine, mener han.

10. plass

«Torn», med Natalie, er nå på 10. plass på singlelistene i England, men var oppe på 2. plass for noen uker siden. Med Trine Rein var sangen nummer 10 på den norske singlelisten, men albumet toppet VG-listen og solgte til sammen i nærmere 400 000 eksemplarer.