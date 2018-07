MIDTVEIS I EKTESKAPET: Bryan Ferry og Lucy Birley i 1993. Foto: NTB SCANPIX

Bryan Ferry sjokkert over ekskona Lucy Birleys død

Publisert: 25.07.18 16:53

Moren til rocklegendens fire sønner ble 58 år gammel.

– Jeg er veldig trist og sjokkert over den tragiske nyheten om Lucys død, skriver Bryan Ferry på Twitter .

Ifølge en pressemelding fra hennes ektemann Robin Birley, døde Lucy på et feriested i Irland, «med sine tre elskede hunder ved sin side». Dødsårsaken er ikke kjent i skrivende stund.

Lucy Helmore, som hun opprinnelig het, giftet seg med Bryan Ferry i 1982, da Roxy Music-vokalisten nådde toppen av sin karriere kommersielt med albumet «Avalon» og hiten «More Than This».

Hun figurerte på omslaget av ovennevnte album, og jobbet både som modell og fotograf. Hun var kjent som en ettertraktet gjest på Londons fasjonable utesteder.

Rik etter bruddet

Ferry hadde et stormfullt forhold med supermodell Jerry Hall bak seg da han møtte henne. Han har i etterkant uttalt at han var takknemlig for tryggheten Lucy ga ham, ikke minst fordi hun hjalp ham ut av et noe trøblete forhold til rusmidler. Selv fikk hun alkoholproblemer.

Ekteskapet tok slutt i 2003. Da hadde de fått fire sønner sammen: Otis, Isaac, Tara og Merlin.

I mange år delte de et landlig luksusliv i West Sussex.

Året etter skilsmissen markerte Lucy Birley seg som forkjemper for revejakt, noe sønnen Otis også gjorde senere.

Ifølge Mirror fikk hun rundt 100 millioner kroner etter skilsmisseoppgjøret med Ferry.

Til VG sa Ferry i 2011 at han fortsatt slet økonomisk som følge av bruddet.