SELVMORDSFORSØK: Mel B, her på Emmy-utdeling i september 2016. Foto: GUS RUELAS / REUTERS

Mel B i ny bok: – Prøvde å ta mitt eget liv

MUSIKK 2018-11-20T02:22:49Z

Spice Girls-stjernen Melanie Brown (43) forsøkte for fire år siden å ta sitt eget liv.

Publisert: 20.11.18 03:22

Det skriver hun i biografien «Brutally honest» som The Sun nå gjengir et utdrag fra.

Mel B beskriver den den dramatiske dagen i 2014 like før hun finalen «X Factor» det året. Hun sykemeldte seg på kort varsel før semifinalen. Hun skyldte på magesår, men det begynte etterhvert å gå rykter om at hun hadde tatt en overdose med smertestillende tabletter. Men hun klarte å stable seg på bena til den store finalendagen.

Mel B var langt nede blant annet som en følge av de store problemene hun på det tidspunktet hadde i ekteskapet med Stephen Belafonte.

Men etter å ha tatt 200 tabletter skjønte hun i følge boken at selvmord ikke var løsningen.

– Alt gikk rundt for meg, jeg måtte bare komme meg ut av rommet. Men av en eller annen grunn satt døren fast, skriver Spice Girl-stjernen i boken.

Det siste hun husket før hun våknet opp på sykehuset, var at hun lå halvt bevisstløs på badegulvet.

I fjor vår ble det kjent at Spice Girls-stjernen Melanie Brown (43), eller Mel B, skilles fra mannen, Stephen Belofonte. Bruddet fikk raskt et svært bittert etterspill .

I tidligere rettspapirer har hun blant annet hevdet at Belafonte har mishandlet henne fysisk, at han har gjort barnevakten gravid – og at han har presset henne til trekant-sex og truet med å lekke private sex-opptak.