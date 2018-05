STERKE KVINNER: «Wonder Woman» i Gal Gadots skikkelse (t.v.) og Netta Barzilai. Foto: Warner Bros og AP

«Wonder Woman» skrev til Eurovision-vinneren

Publisert: 14.05.18 06:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-05-14T04:04:51Z

Hollywood-stjernen Gal Gadot (33) har servert en helt spesiell hilsen til Netta Barzilai (24) triumfen i Lisboa lørdag.

Filmstjernen, kjent som «Wonder Woman» i kassasuksessen, er i likhet med Barzilai israeler. Etter at Barzilai knuste samtlige 42 rivaler i Eurovision Song Contest, filmet Gadot et Netta-innslag fra TV-skjermen og postet det på sin egen Instagram:

« Yay!!!!!! Jeg er så glad på Nettas vegne! Gratulerer med seieren i Eurovision 2018! Du representerer det ekte underverket i kvinner. Så mye sannhet, selvsikkerhet og talent. Du står for mangfold, og du bringer frisk, vakkert lys til verden. Tusen takk til alle som stemte» , skriver Hollywood -stjernen.

Gadot har 19,5 millioner følgere på bildedelingstjenesten, og innlegget har fått mange tusen kommentarer.

Hvis du ikke visste det : Hun er Hollywoods mest innbringende

Barzilai, som i «Toy» synger om det å være sterk kvinne, nevner «Wonder Woman» i vinnerlåten:

« Wonder Woman don’t you ever forget/ You’re devine and he’s about to regret », lyder det i refrenget.

Barzilai uttalte i et avisintervju før finalen at hun alltid har følt at hun ikke passer inn i popstjerneidealet, fordi hun ikke er tynn eller vakker nok . Men nå har hun bestemt seg for å bryte ut av de negative tankene og iføre seg miniskjørt så mye hun vil .

– Det er blitt begått stor urett mot så mange mennesker i altfor lang tid. Dette er den jeg er, og nå skal jeg utforske popmusikken, sa hun før seiersopptredenen.

Nå kan hun virkelig kalle seg popstjerne.

– Jeg føler meg stolt og beæret. Jeg er den i teamet som kan minst om Eurovision, så jeg satt bare der og tenkte «hva i all verden er det som skjer?». Jeg var den siste som forsto, forklarte en overveldet Netta på pressekonferansen etter å ha vunnet.

Fått med deg ? Stjerneregissører krangler om «Wonder Woman»

I tillegg til å ha en fortid som modell og missedronning , har Gal Gadot tjenestegjort to år i den israelske hæren.