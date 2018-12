VANT: Øystein Hegvik knuste alle konkurrentene. Foto: Frode Hansen/VG

Ingen opptur for «Idol»-låten til Øystein Hegvik

MUSIKK 2018-12-18T10:35:31Z

Øystein Hegvik (18) sang seg til topps lørdag, men sliter med å klatre på listene.

Publisert: 18.12.18 11:35

«Before I Go», som «Idol»-vinneren kuppet finalen med lørdag , ligger i skrivende stund på 47. plass på Spotifys Norway Top 50-liste. Ingen av de andre låtene, der Hegvik har covret kjente låter, er å finne på listen.

I skrivende stund har «Before I Go» totalt blitt strømmet i overkant av 110.000 ganger. Den låten Hegvik har fremført i «Idol» som kan skilte med flest avspillinger, er Erik Byes «Vår beste dag» – med nærmere 220.000 lyttinger siden midten av oktober. Flere av de andre låtene Hegvik har sanket TV-stemmer med har plassert seg på rundt 160.000 avspillinger.

Til sammenligning hadde Erik Follestad og Linni Meisters «Juletragedien» 891.000 avspillinger i løpet av første døgn da den ble lansert i slutten av november. Så høye tall er imidlertid ikke hverdagskost. «Spårtsklubben»-låten, som fikk en skarve toer på terningen fra VGs anmelder, satte med det norgesrekord i strømming.

«Juletragedien» har siden lanseringen tronet øverst på Spotifys Norway Top 50. Låten er i ferd med å bikke syv millioner strømminger.

VGs musikkanmelder Marius Asp, som hver helg har gitt «Idol»-deltagerne terningkast, synes ikke «Idol»-strømmetallene er spesielt overraskende.

– «Idol»-suksess lar seg ikke nødvendigvis omsette til harde strømmetall ute i den virkelige verden, og Øysteins appell – om enn betydelig – utspiller seg først og fremst innenfor konkurransens lukkede univers, mener han.

– Om de store massene skal gidde å sette seg ned og lytte til musikken hans, trengs en bedre låt enn «Before I Go», som i beste fall høres ut som en tafatt kopi av Astrid S' «Think Before I Talk» . Men dette pirker jo borti selve kjernen av problemet med å gjøre det bra i «Idol» – momentumet skal melkes kjapt, uten at kvalitetssikringen er på plass. Og da mister folk interessen før det hele egentlig er i gang.

Asp ga Hegviks «Before I Go» en femmer på terningen , mens Raanes fikk fire . Folket, som også kunne gi terninger via VG, ga imidlertid begge finalistene en femmer i snitt .

Universal har troen

Universal, som belønner Hegvik med platekontrakt etter seieren, er imidlertid svært fornøyd. Silje Hope, Project Manager, sier til VG at det er ganske sjelden at en norsk artist går rett inn på 48. plass på Spotify-listen, som Hegvik gjorde søndag.

– Vi synes det er en kjempeprestasjon. Det er for øvrig verdt å merke seg at nesten alle låtene på Top 50-listen er julesanger som folk kjenner fra før. Og «Juletragedien» er jo et helt spesielt tilfelle, mener Hope.

– Universal synes det er veldig stas å skulle jobbe med Øystein. Han har nå to låter inne på Spotify Top 200, og det er absolutt en fin start. Verden er jo en ganske annen i dag med streaming-tall enn for noen år siden, da man gikk ut fra VG-lista, legger hun til.

Først på fredag blir det klart om 18-åringen fra Brekstad plasserer seg på VG-lista , der «Juletragedien» har figurert øverst de siste ukene.

Også på iTunes ligger «Juletragedien» fortsatt på topp. Der har Hegviks «Before I Go» plassert seg på niende plass, etterfulgt av Hegviks coverversjon av «Berlin» på tiende.

Kristian Raanes (22), som ble slått av Hegvik i finalen , fremførte i likhet med Hegvik «Before I Go» i finalen. Det var første gangen TV-seerne fikk høre denne låten. Raanes’ versjon har i overkant av 21.000 spillinger på Spotify. Ingen av Raanes’ coverversjoner har så langt blitt spilt flere enn 71.000 ganger. Basert på disse tallene, er det altså ingen bombe at Hegvik vant. Han pekte seg tidlig ut som favoritt .

Gjennomsnittlig 444.000 TV-seere benket seg foran «Idol»-finalen på TV 2 lørdag. 321.000 skuelystne fikk med seg «Idol»-oppvarmingsprogrammet kvelden før.