Hans Petter Aaserud i «Hver gang vi møtes»: Knakk sammen før opptakene

Trang Fødsel-vokalisten (45) tenkte hardt og lenge før han sa ja til «Hver gang vi møtes».

For en som i flere tiår har gjort sitt beste for å styre unna rampelyset og røde løpere, er det en stor overgang plutselig å være i fokus foran mange hundre tusen seere hver lørdag.

Som de andre deltagerne i «Hver gang vi møtes» sier på TV – «alle» kjenner låtene til Trang Fødsel, men «ingen» vet hvordan vokalisten egentlig ser ut.

Vel – nå vet Norge det. I kveld er det Hans Petter Aaserud som er i sentrum, når de andre seks skal tolke hans låter. Han innrømmer i episoden at han faktisk er ganske ukomfortabel med det.

– Det er bandet som har vært kjent, noe jeg har trivdes godt med. Jeg har ikke noe voldsomt behov for å stikke meg frem. På den måten har jeg fått litt av begge verdener. Mens Trang Fødsel er ganske kjent, har jeg kunnet dra hjem og ganske ubemerket bare være Hans Petter etterpå, sier Aaserud til VG.

– Men når du har hatt et ønske om å være ganske anonym, hvordan kunne du takke ja til «Hver gang vi møtes»?

– Jeg gikk noen runder i tenkeboksen, for dette er noe jeg ikke er vant med. Det er ikke det at jeg er livredd for oppmerksomhet, men jeg har ikke noe behov for å bli mest mulig kjent. Samtidig var det å få lov til å være med og se og høre andre artister synge sangene mine, en så stor ære at jeg måtte si ja. Det er jo ikke akkurat «Paradise Hotel» heller, ler han.

Aaserud hadde i likhet med de andre deltagerne forberedt seg på å dele av både gode og vonde livserfaringer. Selv om han blir synlig rørt og flere ganger kjemper mot tårene, bevarer han fatningen. Sånn var det ikke da han gikk gjennom temaene med produsentene før opptakene.

– Da klarte jeg ikke å snakke om de triste tingene uten å knekke fullstendig sammen, forteller han.

Under middagen, derimot, føltes det som om han var på et helt privat vennetreff, så da gikk det veldig bra.

– Det var en så stor varme og interesse rundt bordet, så takket være de andre klarte jeg meg. For meg var ikke alternativet å felle noen tårer, men å gråte så mye at jeg ikke ville fått frem noe som helst. Så kall det gjerne et overlevelsesøyeblikk.

Særlig ett tema var sårt å snakke om. Aaserud hadde to brødre, men for noen år siden valgte en av dem å ta sitt eget liv. Aaserud ønsker ikke å utbrodere hendelsen eller tiden som fulgte, fordi det «ikke bare er hans historie».

– Men alle vet at det har skjedd, så det ville være rart ikke å nevne det. For meg var det ekstremt eksistensielt. Jeg satt plutselig og følte at det var meningsløst å drive med musikk, så det første året etterpå hadde jeg mye å stri med, innrømmer 45-åringen.

– Da merket jeg hvor sårbart dette yrket er. I alt jeg gjør, enten det er Trang Fødsel eller låtskriving og produksjon for andre, så må jeg ha «driven». Etter mye bearbeiding har jeg kommet ut på andre siden og innsett at musikk kan være fint, smiler Aaserud.

Artisten hevder at han kun har blitt gjenkjent på gaten én gang, i Haugesund for noen år siden.

– Da gikk vi hele bandet samlet, så det var kanskje derfor, humrer han før han forteller en annen historie han ofte morer seg over:

– Da familien og jeg flyttet til Asker for noen år siden, fortalte en nabo at hun hadde sittet på en kafé og sett en mann gå forbi utenfor. Hun tenkte da at «Der går jo han Trang Fødsel-vokalisten!», før hun raskt innså at «Nei, det er jo bare naboen».

Om den anonyme tilværelsen nå er over, gjenstår å se. Aaserud har nemlig hatt influensa siden premieren på «Hver gang vi møtes».

– Så jeg har ikke vært utenfor huset. Men det har kommet en del meldinger etter første programmet. Avsindig mye meldinger, faktisk. Det blir litt i overkant, så jeg har ikke svart noen.

– Hva skriver folk?

– De skriver mye rart, men bare positive ting egentlig.

– Får du frierbrev?

– He he, ja jeg får mye forskjellig.

Frierne kommer imidlertid over to tiår for sent. Aaserud har i over 20 år vært samboer med samme kvinne, som han har to tenåringsbarn med. Hemmeligheten bak det lange forholdet forklarer Aaserud med at han «har vært heldig med partneren».

– Det å spille i band er litt som «Jekyll and Hyde» – man bruker opp fritidskvoten på å gjøre jobben. Jeg vinker til mine og sier at nå drar pappa på jobb. Men det er veldig deilig å ha noe å dra til som er konstant. Det er jo familien som er livet.

Fredag slapp Trang Fødsel en ny låt med tittelen «Jeg er faen meg det beste som har skjedd deg».

– Det er en selvforklarende tekst som handler om mange menn og damer, sier Aaserud.

Fakta Hans Petter Aaserud: Alder: 45 Vokalist i Trang Fødsel, låtskriver og produsent. Aktuell i «Hver gang vi møtes». Samboer og pappa til to. Født i Tønsberg, oppvokst i Sandefjord og i Aurskog Høland.