BLE MISBRUKT: Helene Bøksles musikk ble tatt fra henne etter 22.juli for ti år siden, men endelig kan hun legge sjokket bak seg og se fremover. Foto: Gunn Gravdal Elton

Helene Bøksle om 22. juli-terroristen: − Noen stjal musikken min den natten

I ti år har en dyster skygge fotfulgt karrieren til Helene Bøksle (40). Nå er det på tide å gå alene ut mot lyset igjen.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det har tatt meg ti år å komme hit jeg er i dag. Men endelig har jeg frigjort meg. Eget plateselskap, egen manager - bit for bit har jeg skapt meg en plattform som gjør at jeg eier min egen musikk, jeg er helt fri! Jeg har aldri vært så lite redd som jeg er nå, sier Bøksle.

For hun innrømmer at hun var livredd den kvelden og natten for ti år siden, 22.juli 2011, da media ringte for kommentar til at 22.juli-terroristen skrev varmt om hennes musikk i manifestet han sendte ut like før han utførte udåden i Regjeringskvartalet og på Utøya.

«Denne engleaktige stemmen synger til deg fra himmelen... Denne stemmen er alt du hører mens ditt lys blir mørke og du entrer himmelriket», skrev terroristen.

Bøksles kraftfulle uttrykk på onlinespillet «Age of Conan: Hyborian Adventures» - hennes til da karrierehøydepunkt, som også vant Hollywood Music Awards - ble brått koblet til terroristen og effektivt trampet på.

– Dette var musikk som vant priser over hele verden, og akkurat da den skulle ut å fly, så kommer det en person og tar den musikken. Drar alt ned igjen og inn i hans verden. Noen stjal musikken min den natten, sier hun.

Tyveriet har preget Bøksle mer enn kanskje de fleste aner.

Hun ble forsiktig, kanskje til og med overforsiktig. Automatisk dempet hun seg, både personlig og stemmemessig. Hun er elsket over hele landet for julesangene og konsertene sine, og for nattasangene hun spilte inn da hun selv ble mor til to.

Men hvor ble det av kraften?

I BALANSE: Helene Bøksle har brukt lang og god tid på å finne igjen sin egen stemme. Nå føler hun seg klar til å vise frem sitt kunsteriske jeg. Foto: Julie Jacobsen

– Pandemien gjorde at jeg fikk den tida jeg trengte til å skrive ny musikk. Jeg har et helt album klart som kommer når jeg føler tiden er riktig. Men da pandemien slo inn i fjor og alt ble avlyst, sa jeg til meg selv at om jeg ikke skifter fokus nå, kan dette bli veldig ille. Så jeg tok et oppgjør med meg selv om hva jeg ønsker å bruke stemmen til, hvilken musikk jeg vil formidle, helt på mine egne premisser, sier hun.

– Jeg har så mye kraft jeg vil synge ut, som jeg har holdt tilbake i alle disse årene! Det er denne kraften jeg vil ta tilbake, ta dette spranget som jeg kanskje burde ha gjort for lenge siden, men som jeg ikke har turt før nå.

Hun smiler.

– Jeg er klar for å bruke litt mer «power» igjen. Jeg har sunget snille sanger og jula inn i mange år nå...

Kviet seg lenge

Bøksle sier hun kviet seg lenge for å snakke fullt ut om terroristens fascinasjon for musikken som betydde - og betyr - så mye for henne.

– Nei, jeg kjenner at det er først nå jeg kan snakke om det. Den gangen for ti år siden ville jeg ikke at det skulle bli fokus på dette, og det er fremdeles viktig for meg å si at jeg ikke vil fremstilles som et offer - det er de pårørende som er det. I en tid da folk mistet barna sine - skulle jeg sitte der og snakke om musikken min? Det gir ingen mening. Men det tok alle disse årene å tørre og snakke om det igjen, sier hun.

Fremdeles leter hun på nettet etter musikken fra «Age of Conan»-soundtracket, nær forgjeves. Det eneste er en opptreden fra Spellemannprisen i 2008 der hun fremfører «’Ere The World Crumbles».

Likevel fikk hun en etterlengtet opptur i mai, da Stavanger Symfoniorkester fremførte den.

– Jeg har jo ikke turt å fremføre den selv i frykt for at den skal bli trukket inn i sammenheng med terroristen igjen. Jeg har vært forsiktig for ikke å støte noen, men i Stavanger sto jeg bak scenen og var så glad og så rørt at jeg skalv. Jeg tror ikke de ante hvor mye det betydde for meg. Da ble jeg bare mer fryktløs og sikker på at stemmen og musikken min, den kan ikke tas fra meg - den eier ingen andre, sier Bøksle.

– Klar for å slippe lø snoen vintre nå

Et lite frampek på sin nye retning ga Bøksle allerede til storfilmen «Birkebeinerne», men ikke minst under pausen i årets Melodi Grand Prix der hun fremførte Ina Wroldsens mektige «Einn», en sang som komponisten selv for øvrig bidro med under begravelsen til Vibeke Skofterud i 2018.

«Einn» er islandsk for alene og ble i MGP-finalen brukt som et symbol på veien ut av pandemiens mørke og inn i lyset igjen. Helene Bøksle kaller sangen en «veiviser» og nikker på spørsmål om det også for henne markerer både en avrunding av noe tilbakelagt og starten på noe nytt.

– Det virket som om kraften også var tilbake der?

Helene Bøksle smiler på ny.

– Ja, jeg føler meg litt som han i Askeladden og de gode hjelperne, han som sitter og holder seg for truten med syv somre og syv vintre under vesten. Jeg er klar for å slippe løs noen vintre nå...