GIFT: Yael Cohen Braun og Scooter Braun på en veldedig galla til inntekt for kreftbekjempende arbeid i oktober 2018. Foto: David Livingston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Medier: Scooter Braun separeres

Stjerne-manager Scooter Braun (40) og kona Yael Cohen (34) går fra hverandre, ifølge amerikanske medier.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Peoples kilder går paret hver til sitt etter syv års ekteskap. Også US Weekly hevder å ha kilder som bekrefter at Braun skal flytte ut, men at de holder bruddet vennskapelig for barnas skyld.

Kjendisnettstedet Page Six var de første som meldte om bruddet.

Scooter Braun er en mektig mann i musikkindustrien og er manager for artister som Justin Bieber og Ariana Grande.

MAKT: Scooter Barun med Justin Bieber i oktober 2015. Foto: Yui Mok / PA Archive

Han er også kjent for rettsstriden med Taylor Swift over rettighetene til musikken hennes, som har ført til at Swift nå spiller inn flere av sine gamle låter på nytt.

Cohen, opprinnelig fra Sør-Afrika, er forretningskvinne og har grunnlagt og ledet Brauns kreftveldedighet Fuck Cancer. De giftet seg i juli 2014 i Canada.

Ifølge People trenger paret litt tid fra hverandre, men kildene mener det er mulighet for at de finner tilbake til hverandre.

RØD LØPER: Ekteparet på rød løper 10. juni på premieren på «Dave», en serie Braun er produsent for. Foto: Chris Pizzello / Invision

Braun og Cohen har tre barn sammen på 6, 4 og 2,5 år.

Fire dager før nyheten om bruddet delte Braun en bryllupsdag-hyllest til kona på sin Instagram-konto med 3,5 millioner følgere.

«Takket være deg har jeg vokst, jeg er blitt oppfordret til å bli den beste versjonen av meg selv og til å fortsette å vokse og lære. Alt dette skjedde fordi du kom inn i livet mitt. Syv år. Eventyret har så vidt begynt. Takk, Yae. Jeg elsker deg.» skriver han der.

Braun kjøpte i 2019 plateselskapet Big Machine Records og fikk med store deler av Swifts låtkatalog på kjøpet.

Han er også oppført som produsent på 54 film- og TV-prosjekter på filmdatabasen Imdb. Flere av disse er musikkdokumentarer og musikkvideoer.