Tom Jones sier han har opplevd sexpress

I et radiointervju om Weinstein-skandalen og seksuell trakassering, forteller Tom Jones (77) at han selv opplevde det i begynnelsen av karrieren.

I radioprogrammet «Afternoon Edition» på BBC Radio 5, var temaet anklagene mot filmmogul Harvey Weinstein om seksuell trakassering og overgrep over flere tiår.

Artisten Sir Tom Jones påpekte da at dette også var et kjent fenomen i musikkindustrien:

– Folk har klaget på agenter og ulike ting det har vært forventet at de ville gjøre for å få en platekontrakt, akkurat som med filmkontrakter, sier han ifølge BBC:

Da programlederen spør om dette er noe han selv har opplevd, svarer Jones:

– Det var noen sånne tilfeller. Men du unngår det. Du bare går ut … Men det som er forsøkt på kvinner, er også forsøkt på menn.

Artisten sa opplevelsen fikk ham til å føle seg forferdelig.

– Men så tenker du: «Jeg må komme meg unna denne personen, og det kan ikke være på denne måten, forteller han.

I AKSJON: Tom Jones på konsert i Vina del Mar i 2010. Foto: Rodrigo Garrido , Reuters

Jones sier likevel at hans opplevelse ikke var ille.

– Det var ikke ille, bare noen som prøvde seg på … det var et spørsmål og jeg sa «Nei takk».

Han understreker at det alltid har vært mennesker med makt som noen ganger misbruker den, men at ikke alle gjør det.

På spørsmål om hva han tenker om mengden anklager mot maktpersoner i filmindustrien de siste dagene, svarer Jones:

– Det er ting som skjer i showbusiness som noen ganger blir dekket over. Og når de kommer fram i lyset og andre mennesker står fram, er det som å sprette korken på en flaske. De kommer det ut ting som kanskje burde vært ute i lyset for mange år siden. (…) Men rettferdigheten vil vinne fram. Om du har gjort noe galt, må du betale for det eller bevise at du ikke har gjort noe galt.

Siden The New York Times og The New Yorker publiserte historiene om seksuell trakassering og misbruk over flere tiår, har nær 50 kvinner stått fram med sine fortellinger. Harvey Weinstein har avvist «enhver påstand om sex uten samtykke», mens politiet i New York og London har igangsatt etterforskning.

