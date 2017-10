Rapperen Nelly arrestert og løslatt etter voldtektsanklage

En kvinne sier hun ble voldtatt på artistens turnébuss. Han nekter skyld.

Cornell Iral Haynes Jr. (42), kjent som rapperen Nelly ble lørdag morgen lokal tid arrestert i Washington, anklaget for voldtekt av en kvinne. Det var TMZ som først omtalte saken.

Kvinnen skal angivelig være tydelig på at det er artisten hun beskylder, ingen andre.

Artistens advokat sier til TMZ at beskyldningene er falske.

– Vår innledende etterforskning viser tydelig at påstanden er uten troverdighet og bunner i grådighet og hevnmotiv. Vi er forberedt på å gå alle juridiske veier for å rette opp eventuelle skader forårsaket av denne klart falske påstanden.

Nelly ble nødt til å avlyse sin neste konsert, men er løslatt uten kausjon. Ingen siktelse foreligger, men etterforskningen pågår fortsatt.

Rapperen har kommentert episoden på Twitter. Der bedyrer han sin uskyld, sier han er «hinsides sjokkert» av anklagen, og føler seg trygg på at dette vil gå hans vei.

– Men jeg vil be om unnskyldning til mine kjære, for pinligheten og for å ha satt meg selv i en situasjon hvor jeg kan bli offer for denne falske og ærekrenkende beskyldningen, skriver Nelly, som har to barn.

Nelly slo gjennom ved årtusenskiftet med slagere som «Hot In Herre», «Ride With Me» og «Dilemma».

VG møtte artisten i 2002, da han var fersk superstjerne og millionær. Da fortalte han om hvordan han solgte dop og stjal biler som ungdom.