David Cassidys datter delte farens siste ord

Min fars siste ord var «så mye bortkastet tid», skriver datteren Katie Cassidy (31) på Twitter.

Artisten, skuespilleren og tenåringsidolet David Cassidy døde tirsdag denne uken 67 år gammel.

Cassidy lå i kunstig koma med organsvikt, og døde med familien samlet rundt seg.

David døde omringet av de han elsket, med glede i hjertet og fri fra smerten han har lidd av så lenge, sto det i en uttalelse som ble sendt ut på vegne av familien.

MINNES FAREN: Katie Cassidy er også kjent som skuespiller, blant annet for rollen som Laurel Lance i TV-serien «Arrow.» På Twitter skriver hun at farens siste ord vil minne henne på å aldri kaste bort et øyeblikk.

«Ord kan ikke beskrive hvor mye trøst familien vår har funnet i all den kjærlighet og støtte vi har fått i denne tunge tiden», skriver datteren Katie Cassidy (31) på Twitter.

Katie Cassidy, er David Cassidys yngste datter, som han fikk sammen med tidligere modell Sherry Williams, skriver ABC News.

Hun er også kjent som skuespiller, blant annet for å ha spilt i «Taken», «Gossip Girl» og «Arrow».

I Twitter-meldingen skriver datteren at farens siste ord var «Så mye bortkastet tid»:

– Dette vil for meg være en daglig påminnelse til å dele min takknemlighet med dem jeg er glad i, og aldri kaste bort et øyeblikk. Takk», skriver datteren.

Åpen om demens: Falt på scenen og glemte teksten

David Cassidy ble superstjerne da han fikk rollen som Keith Partridge i TV-serien «The Partridge Family» i 1970, som handlet om en musikalsk familie.

Samtidig lanserte han en solokarriere som artist, og med låter som «Cherish», «Doesn't Somebody Want To Be Wanted», «Rock Me Baby» og «Could It Be Forever» smeltet han ungpikehjerter verden over og gjorde stor internasjonal suksess.

I et intervju med magasinet People tidligere i år, uttalte Cassidy at han lider av demens. Han har også snakket åpent om flere år med alkoholproblemer.

