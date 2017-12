Hanne Krogh akutt syk og hasteinnlagt på sykehus

Tirsdag morgen ble Hanne Krogh (61) akutt syk, klarte nesten ikke å puste og ble i all hast innlagt på Haugesund sykehus.

– Hanne fikk en betennelse i halsen, hele systemet hennes var i ferd med å tette seg og hun klarte nesten ikke å puste. Hun var veldig syk og ble øyeblikkelig satt på en antibiotikakur, forteller ektemannen og hennes manager, Trygve Sundbø til VG.

Det var Sandnesposten som først omtalte denne saken. Hanne Krogh er for tiden i innspurten av årets julekonsert-turne «Hannes Julestjerner» sammen med Tata Vega og Thomas Ruud.

Les også: Hanne Krogh rystet av pappas fortid

– Hanne skjønte fort at hun ikke klarte å gjennomføre tirsdagens konsert i St. Petri kirke i Stavanger, men hun hev seg rundt og klarte å skaffe en reserve, Christel Elisabeth Smith. Hun synger også for Hanne onsdag kveld i Sandnes, sier Sundbø.

Hanne Krogh er fortsatt innlagt på sykehus. Etter kveldens konsert gjenstår det bare to konserter av årets juleturné. Torsdag kveld i Kristiansand og fredag i Larvik.

Fikk du med deg? Hanne Krogh om bortgangen til «Reisen til julestjernen»-kollegene: – En del av deg dør

– Hanne kommer tilbake enten torsdag eller fredag. Det er avhengig av hva legene sier. Men uansett har vi Lisa Børud som var med i «Stjernekamp» som reserve i Kristiansand, fortsetter Trygve Sundbø.

Han legger ikke skjul på at det var en skremmende opplevelse for dem begge to.

– Hanne ble veldig redd. Når det tetter seg og blir trangt i halsen, blir man jo redd for at det skal tette seg enda mer. Men Hanne er tøff og gir seg ikke. Det er første gang på 24 år og mer enn tusen julekonserter at hun må trekke seg, sier Sundbø.