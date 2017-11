Demi Lovato og Dinsey saksøkes for «Frozen»-sang

Chilenske Jamie Ciero saksøker Demi Lovato, Idina Menzel og Disney fordi han mener «Let It Go» er kopiert fra hans «Volar».

Den animerte Disney-filmen «Frozen», eller «Frost» som den heter på norsk, var en kjempesuksess verden over og spilte inn nær 130 milliarder kroner. Sangen «Let It Go» vant også en Oscar for beste originallåt. I filmen fra 2013 fremføres sangen av skuespiller Idina Menzel, mens Demi Lovato spilte inn en singelversjon. I Norge spilte Lisa Stokke inn versjonen «La den gå».

Nå saksøker en artist fra Chile, Jamie Ciero, Lovato, Menzel og Disney og krever inntekter både fra filmen og musikken. Ifølge NME hevder han «Let It Go» ligner hans låt «Volar» fra 2008, og sier det er likheter både i notekombinasjoner, struktur, noefaner, melodien, teksten, temaer og produksjon.

BESKYLDES FOR KOPIERING: Her Elsa i Disney-filmen «Frost». Foto: The Walt Disney Company

Ingen av de saksøkte partene har så langt uttalt seg om saken. Demi Lovato inngikk nylig forlik over en annen sak, der pop-duoen Sleigh Bells anklaget henne for å ha samplet deres «Infinity Guitars» uten tillatelse.

Ciero hevder hans sang spilt inn på spansk ble en stor internasjonal suksess som havnet på flere hitlister. Filmmusikken til «Frost» var garantert en verdenssuksess: Den solgte ti millioner plater i 2014.

Her hjemme lå den norske versjonen av platen 48 uker inne på VG-lista Topp 40 og den beste plasseringen var 3. plass. Også albumet med originalversjonene klarte å komme seg på lista: «Frozen» lå totalt 37 uker på VG-lista og den beste plasseringen var 9. plass.

Over en halv million så «Frost» da den gikk på kino her i landet. Disney har bekreftet at det kommer en « Frost 2», men når er ukjent.