Får 650 millioner for 74 Las Vegas-show

Lady Gaga har sikret seg en avtale på 74 show over en toårsperiode i Las Vegas. Noe som vil gi henne personlig en inntekt på rundt 650 millioner kroner.

Det skriver både The Guardian og Variety.

Kontrakten innebærer at popstjernen skal fremføre 74 konserter i MGM’s Park Theater i Las Vegas, en konsertarena hvor det er plass til 5200 personer. De første forestillingene er planlagt fra desember 2018 og dette er en kontrakt som totalt sett er verdt i underkant av 900 millioner og som altså gir Lady Gaga alene rundt 650 millioner kroner.

– Jeg har alltid hatt lyst til å opptre i Las Vegas, så dette er virkelig en gammel drøm som går i oppfyllelse, heter det i en uttalelse fra Lady Gaga som hun også har publisert på instagram-konto.

Lady Gaga er den siste i en lang rekke av store og kjente popstjerner som Celine Dion, Elton John, Britney Spears, Jennifer Lopez, Backstreet Boys og Rod Stewart som alle har inngått langsiktige og lukrative kontrakter i Las Vegas.

Tidligere i høst ble det kjent at Lady Gaga sliter med så store smerter at det ikke var mulig for henne å fullføre Europa-turneen.

Plateselskapet hennes opplyste ifølge Billboard at det var umulig for Lady Gaga å opptre når hun har så store plager:

«Hun blir tatt hånd om av medisinske eksperter som tidligere i dag rådet henne til å utsette turneen».

Legene beordret henne syv uker med hvile og oppbygging. Men den populære artisten har likevel ikke mistet humøret. Noe som denne videoen er et klart bevis på:

Artisten selv fortalte selv i en melding via Instagram at det er viktig for henne å være ærlig for fansen når det gjelder hennes fysiske og psykiske helse.

«Jeg har strevd i årevis for å komme til bunns i dette», skrev hun.

I en dokumentar på Netflix fortalte popstjernen hvordan fibromyalgi og konstante ledd- og muskelsmerter preger livet hennes.

– Med denne dokumentaren ønsker jeg å øke oppmerksomheten rundt denne sykdommen, uttalte hun.