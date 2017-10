Eva Weel Skram fikk polypp på stemmebåndene

I helgen startet Eva Weel Skram (31) sin høstturnè for et fullsatt Sentrum Scene i Oslo. Nå må hun flytte flere konserter etter at hun har fått påvist en polypp - utvekst - på stemmebåndene.

Dette bekreftes av Weel Skrams manager, Arne Svare.

– Hun gjennomførte turnèstarten, men i frykt for at dette skal utvikle seg, må vi lage litt mer rom for henne mellom hver konsert, sier Svare til VG.

Overanstrengelse eller misbruk av stemmen er årsaken til at sangere i blant utvikler polypper - utvekster - på stemmebåndene.

Irritasjon på stemmebåndene kan utvikle seg til en polypp hvis stemmen blir utsatt for traume. Ofte er dette stressbetinget hos sangere og andre yrkesgrupper hvor man må stole på sin egen stemme.

Ifølge artistens hjemmeside skal Eva Weel Skram turnere helt frem til 6. desember.

Mye jobbing



«De to siste årene har vært helt fantastiske, med fulle konsertsaler landet rundt, festivaler og TV-program. Det har vært mye jobbing», bemerker Weel Skram i en e-post.

Artisten forklarer at det hver eneste uke har vært konserter, studiojobbing, låtskriving og stadige møter med nye personer.

«Det har vært veldig gøy, men har også tatt på», medgir hun.

«Her om dagen fikk jeg beskjed om at jeg har fått polypp på stemmebåndet. Ikke veldig dramatisk i seg selv og kanskje ikke det verste i verden, men absolutt det verste i min verden», erkjenner sangeren.

Legen har frarådet Weel Skram å helst ikke synge eller snakke i tiden fremover.

«Det passer jo veldig dårlig når man skal ut på en lang turné», bemerker hun.

Må hvile stemmen



«Konklusjonen er likevel at jeg må hvile stemmen litt mer enn planlagt», fastslår Weel Skram, som først ble landskjent gjennom «Idol» i 2005, der hun blant annet deltok med bestevenninnen Tone Damli Aaberge. Hun var også sistnevntes forlover.

«Derfor må noen av konsertene flyttes til litt senere. Ikke alle, men nok til at stemmen får tatt seg inn fra konsert til konsert», skriver sangeren videre.

Lørdagens konsert i Sandefjord var den første som ble flyttet. Neste konsert som må utgå inntil videre skulle funnet sted i Lillestrøm onsdag 25. oktober. Ytterligere seks konserter i Brekstad, Leknes, Harstad, Stranda, Os og Ski, er blitt utsatt for å spare stemmen til Weel Skram.

Björk måtte operere



I 2012 måtte den islandske superstjernen Björk operere bort polypper på stemmebåndene etter å ha vært plaget i over fem år.

«Det er så tilfredsstillende å kunne synge rene toner igjen», skrev Björk til fansen.

Britiske Adele og australske Keith Urban måtte også gjennom samme typeoperasjon. Noen ganger går det galt. «Sound Of Music»-stjernen Julie Andrews fikk ødelagt sangstemmen for alltid etter en polyppoperasjon på 90-tallet.

Eva Weel Skram har fått et stadig større publikum her hjemme etter sin deltakelse i TV2-suksessen «Hver gang vi møtes» i 2016. Etter tv-serien bestemte hun seg for å synge på morsmålet, og i forbindelse med turnèstarten sist helg, ga hun også ut en akustisk versjon av sin siste single, «Hold meg».

Eva Weel Skram fikk også massiv radiospilling med «Selmas sang» som var signaturlåten til fjorårets julekalender på NRK, «Snøfall».