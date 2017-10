Rapperen Eminem (44) langer ut mot Donald Trump i ny video - og får støtte fra kjendiser. Her er ti grunner til at han ikke liker presidenten.

I den drøyt fire minutter lange videoen «The Storm» gir rapperen Eminem, også kjent som Marshall Mathers (44), fansen et klart ultimatum, melder CNN.

Videoen ble spilt av på storskjerm under den årlige prisutdelingen BET Hip Hop Awards tirsdag kveld.

– Enhver fan av meg som støtter ham, jeg tegner en linje i sanden, du er enten for eller mot, og hvis du ikke kan velge hvem du liker mest og du er splittet på hvem du burde stå ved siden av, så tar jeg valget for deg med dette. Faen ta deg, sier Eminem i form av freestyle-rap.

Artisten fra Detroit gir også klare eksempler på hvorfor han ikke liker USAs president.



1) Hisser til atomkrig:

Eminem beskriver Trump som en «kamikaze-pilot» på vei mot atomkrig og mener det setter tidligere president Barack Obama i et bedre lys.



I forrige uke skrev Trump at «kun én ting vil fungere» i Nord-Korea-spørsmålet.

– Beskytt Eminem for enhver pris, skriver rapperen T-Pain på Twitter.

2) Bryr seg ikke:

Rapperen tror at Trump generelt ikke bryr seg så veldig mye:

«Trump, when it comes to giving a s***, you're stingy as I am.»

3) Gammel rasist:

Trump blir kalt både rasist og bestefar i videoen.



Basketballstjernen LeBron James delte en av rasisme-strofene på Twitter:



4) Spiller på frykt:

Trump takler ikke det faktum at folk ikke frykter ham, mener kjendis-rapperen.

5) For opptatt av Twitter:

USAs president burde, ifølge Eminem, heller fokusere på tragediene i Puerto Rico og Las Vegas enn å være så mye på Twitter.



Rundt halvparten av amerikanske velgere er enige og mener at Trumps Twitter-aktivitet sender feil budskap til verdens ledere.

6) Dyre golf-turer:

Hvem skal betale for alle de ekstravagante turene Trump tar mellom golf-banen og palasset sitt? spør Eminem.



Trump har tidligere fått kritikk for at luksusreisene hans sprenger budsjettene.

7) Verre enn Hillary:

Eminem mener Trump er mye verre enn sin demokratiske rival Hillary Clinton, og at presidenten derfor ikke har noen god grunn til å kritisere henne.



Clinton har ikke gitt opp kampen mot Trump - på tross av valgnederlaget.

8) Svikter soldater:

Krigsveteraner betyr ingenting for Trump, hevder Eminem.

9) Støtter ikke Colin Kaepernick:

«Dette er for Colin, opp med knyttneven», sier rapperen i en klar støtteerklæring til den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick - den første i NFL som nektet å knele under nasjonalsangen.

– Jeg setter pris på deg, Eminem, svarte Kaepernick på Twitter.

10) Vil bygge Mexico-mur:

Eminem vil selv kaste Trump mot muren på grensen til Mexico dersom den blir bygget. Derfor håper han at muren er laget av solid murstein.

– Vi skal bygge denne muren, selv om det betyr at vi ikke får vedtatt et budsjett, sa Trump i august.



