Rapperen saksøkte New Zealand National Party for brudd på opphavsretten.

New Zealand National Party lagde en kampanje film til valget i 2014. I filmen har de laget en instrumental sang, med tittelen «Eminem Esque», som er ulovlig lik Eminems hit «Lose Yourself» fra 2002.

USA Today skriver at filmen ble sendt 186 ganger i forbindelse med valget. Eminem og utgiveren Eight Mile Style saksøkte New Zealand National Party for brudd på opphavsretten.

Denne uken konkluderte retten med at «Lose yourself» var «vesentlig kopiert» i kampanjen. Dermed må det politiske partiet betale 500.000 newzealandske dollar til rapperens utgiver. Det tilsvarer omtrent 2,8 millioner norske kroner.

– Denne avgjørelsen er en advarsel til alle «sound-alike»-produsenter og deres kunder over alt, sa Adam Simpson, direktør i Simpsons Solicitors, som stilte i stede for Eminems Eight Mile Style, i en uttalelse ifølge Reuters.

National Party hadde kjøpt lisens for bruk av sangen.

– Med lisens og tilgjengelighet for kjøper, og etter råd fra våre leverandører, trodde partiet at kjøpet var lovlig, sa president i National Party Peter Goodfellow i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået.

Det er ikke klart hvor mye av pengene som går til rapperen etter seieren, men han har uttalt at han vil donere det til orkanofre.

En talsperson for rapperen sier, ifølge NME, at pengene i hovedsak vil gå til de som har blitt berørt av de ødeleggende stormene i Nord- og sentral Amerika.

I september var rapperen en del av en kampanje for å samle penger til det samme for målet. Han la da ut et bilde på Instagram hvor alle som donerte penger var med i konkurransen om å vinne sneakers.