Dette er vinneren av «The Voice»

Thomas Løseth (29) gikk av med seieren etter kveldens finale i «The Voice».

De små døtrene har vært til stede på nesten alle sendingene for å heie pappa Thomas Løseth frem. I kveld fikk se pappaen sin gå av med seieren i «The Voice».

Med seieren har han vunnet platekontrakt med Universal og en elbil.

– Jeg skjønner det ikke. Det er så tullete, sa en overveldet Thomas på TV etter seieren og la til at det var helt ufattelig.

VINNER: Thomas Løseth (29) gikk av med seieren etter kveldens finale i «The Voice». Foto: ROBERT DREIER HOLAND

– Så velfortjent. Du har lagt sjelen din i dette, sa mentor Lene Marlin.

Etter seieren fremførte han vinnerlåten «With Or Without You» en gang til. Under utførelsen var han så beveget og glad over seieren at stemmen sprakk.

VG snakket med de fire finalistene før finalen. Det sto mellom Sebastian James Hekneby (27), Andrea Santiago Stønjum (16), Agnes Stock (23) og Thomas Løseth (29).

Les også: Dette frykter «The Voice» deltagerne at skal skje på direkten

VG snakket med alle de fire finalistene på telefon en time før finalen. Det var ingen tvil om at nervene var i høyspenn før den siste opptredenen, men først og fremst var de takknemlige for hvor langt de har kommet.

Så du denne? «The Voice»-Thomas ville slutte med musikk

Dette sa deltagerne før finalen:

Sebastian James Hekneby (27) sier til VG at det er rart å tenke på at tiden har kommet for den aller siste sendingen i konkurransen.

– Det er vanskelig å forstå, sier han.

SISTE: Sebastian James Hekneby og Morten Harket. Nå gjør Hekneby seg klar til konkurransens siste opptredener. Foto: TV 2

– Jeg er veldig spent og skal levere skikkelig på siste sending. Nå skal jeg bare kose meg, og i kveld blir det finalefest uansett, sier han.

Skulle legge opp som 30-åring

Også 29-åringen Thomas Løseth, som har Lene Malin som mentor i konkurransen, er klar på at spenningen sprudler i kroppen før sendingen.

Tilbake i «The Voice»: Frisk og nesten 70 kilo lettere

Han har tidligere sagt at planen var å legge opp artistdrømmen dersom han ikke hadde klart å oppnå noe med musikken før han fylte 30 år. Om to uker er det duket for 30-årsdag.

VILLE GI SEG: Thomas Løseth har tidligere uttalt at han hadde planer om å gi seg med musikken hvis han ikke følte at han hadde lyktes før han ble 30. Nå er han klar på at det blir videre satsing. Foto: HALLGEIR VÅGENES, VG

– Etter «The Voice» skal jeg hjem og feire jul med ungene, så skal jeg jobbe og satse videre på musikken. Jeg skal fortsette å satse på musikken uansett utfall i kveld, sier Løseth til VG, og legger til at han har planer om å flytte til Oslo på nyåret.

Mentor Martin Danielle om kjæresten: – Ikke hemmelig at vi er et par

Løseth har tidligere uttalt til VG at han er overveldet over all oppmerksomheten han har fått etter han ble med i «The Voice».

– Jeg har fått hundrevis med henvendelser fra folk som vil gifte seg med meg, møtes eller bli med meg hjem. Den siste måneden har det tatt helt av, så jeg blir litt satt ut, sier han til VG.

– Nå må jeg bare være meg selv

Agnes Stock (23) er klar på at nervene er til stede før sending, men nervene betegnes som gode.

– Dette er siste mulighet og jeg skal nyte det. Nå må jeg bare være meg selv, så får folk velge. Jeg skal kose meg uansett og hvis jeg vinner er jeg et steg nærmere drømmen, sier hun til VG.

DRØMMEN: Agnes Stock sier til VG at hun vil være et steg nærmere artistdrømmen hvis hun vinner finalen i kveld. Foto: ROBERT DREIER HOLAND, TV2

Drømmen er å leve av og skrive sin egen musikk. forteller hun.

Andrea Santiago Stønjum (16) er den yngste deltageren som står igjen i konkurransen. Hun sier til VG at det både er rart og trist at det er siste sending i kveld.

PLAN B: Andrea Santiago Stjønum (16) er klar for finale, men røper hva som er planen hvis det ikke blir noe av artistkarrieren. Det er nemlig å bli politi. Foto: ROBERT DREIER HOLAND, TV2

Og hvis ikke drømmen om artistkarriere går veien, har hun en plan B.

– Jeg satser på musikken, men det er alltid lurt å ha en plan B. Da skal jeg bli politi, sier hun til VG.