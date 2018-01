Den franske sangstjernen France Gall er død

France Gall, som i flere tiår var en av Frankrikes mest populære popsangere, er død, 70 år gammel.

Gall døde søndag etter at hun for to år siden fikk en kreftdiagnose.

Dødsfallet var samme dag toppsaken i en rekke franske medier. Selv om hun knapt har opptrådt etter at hun mistet datteren i 1997, har hun fortsatt å være en av franskmennenes aller kjæreste artister.

– Hun etterlater seg sanger som alle franskmenn kjenner, og levde et forbilledlig liv, som var rettet mot andre, de hun elsket og de hun hjalp, sier president Emmanuel Macron i en uttalelse.

France Gall slo gjennom etter at hun som tenåring vant Eurovision Song Contest i 1965. Tidlig i karrieren jobbet hun sammen med noen av Frankrikes mest kjente musikere, som Serge Gainsbourg, Claude François og Michel Berger.

ELSKET: Gall slo igjennom etter at hun i 1965 vant Eurovision Song Contest som 18-åring. Foto: Guilio Broglio , AP

Hun lagde nærmest skandale da hun i 1966 kom med oppfølgeren «Les Sucettes» (kjærligheter på pinne), som ble oppfattet som en sang om oralsex.

Selv sa hun senere at hun aldri forsto at teksten ble tolket slik, og at hvis hun hadde visst det, ville hun ikke sunget den.

Mens hun med sin blonde frisyre og seksuelt ladede sanger ble et ikon på hjemmebane, var hun lite kjent i utlandet – selv om hun var inspirasjonen bak Frank Sinatras store hit: «My Way».

Originalversjonen var fransk og het «Comme d'Habitude». Den ble skrevet av den franske glamrockeren Claude François og handlet om bruddet med France Gall.

Også på 1980-tallet hadde hun flere hits, blant annet sangen «Résiste».