Carrie Underwood skadet i fall

To dager etter at hun ledet årets største countryfest, falt Carrie Underwood (34) ned en trapp utenfor sitt eget hjem i Nashville.

Entertainment Tonight melder at countrystjernen brakk håndleddet, pådro seg flere kutt og «andre skader» etter det stygge fallet fredag.

– Skadene var ikke livstruende, men hun ble fraktet til sykehus for behandling, opplyser en representant for sangeren til nettstedet.

Hadde uhellet skjedd to dager tidligere, ville 34-åringen trolig gått glipp av Country Music Association Awards i Nashville onsdag i forrige uke. Der var hun vertskap sammen med countrycollegene Brad Paisley (45). (Fikk du med deg snakkisen etter festen?)

VERT OG VERTINNE: Brad Paisley og Carrie Underwood på countrygalla forrige onsdag. Foto: AP

Underwoods ektemann, Mike Fisher (37), var utenbys da ulykken skjedde, men han skal ha kjørt hele natten for å kunne være hjemme når kona ble utskrevet fra sykehuset.

– Det vil ta en tid før Carrie er frisk igjen, og i mellomtiden setter hun pris på alle bønner og lykkønskninger, sier talspersonen.

Underwood har siden postet en melding til fansen på Twitter, hvor hun takker for all støtte og skryter av ektemannen: «Jeg er glad for at jeg har verdens beste mann til å ta vare på meg».

Sangstjernen havnet i rampelyset første gang i 2005, da hun vant «American Idol». Hun har siden etablert seg som en av verdens mest populære countryartister. 34-åringen kan skilte med flere Grammy-statuetter.

