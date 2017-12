Bitter Mel B skar bort tatovering med eksmannens navn

Det holdt ikke med laserfjerning da Mel B (42) bestemte å kvitte seg Stephen Belafontes (42) navn. Operasjon og 13 sting måtte til.

I 2010 fikk den tidligere Spice Girls-stjernen foreviget «Stephen, till death do us part you own my heart» langs venstre ribben.

Men pipen har for lengst fått en annen lyd. Paret ligger i skilsmisse, og Mel B har fått deler av tatoveringen fjernet – på drastisk vis. Navnet på eksmannen er rett og slett fjernet kirurgisk, mens resten av setningen fortsatt pryder kroppen.

– Jeg ville ha tatoveringen bort for å få avsluttet siste kapittel i et giftig forhold, sier hun til Daily Mail, som viser bilde av arret etter 13 sting.

– Selv om jeg har gått til det skrittet å fjerne Stephens navn fra kroppen min, vil jeg alltid måtte leve med mishandlingen, legger hun til.

SLUTT: Mel B og Stephen belafonte på en premiere i fjor. Foto: AP

Separasjonen, som ble kjent i vår, fikk nemlig raskt et svært bittert etterspill. Mel B hevder i rettspapirene at Belafonte blant annet har mishandlet henne fysisk, at han har gjort barnevakten gravid – og at han har presset henne til trekant-sex og truet med å lekke private sex-opptak.

Belafonte på sin side har tatt avstand fra beskyldningene:

– Hva min kommentar er til alt dette? Med tanke på at det dreier seg om moren til barna våre? Jeg er virkelig bekymret for hvordan dette vil påvirke barna. Det nivået hun har sunket til. Jeg er sjokkert, uttalte han til TMZ tidligere i år.

Så sent som i februar skrev Mel B til ektemannen på Instagram at «Vi har vært gjennom alt mulig som normalt ville splittet mennesker fra hverandre, men vi har kommet sterkere ut av det. Du elsket meg før jeg i det hele tatt visste hvordan jeg skulle elske meg selv. Du er hele min verden, kjære».

Paret har en seks år gammel datter sammen, og har delt omsorg for henne. Ingen av dem vil betale den andre underholdsbidrag. Mel B har i tillegg to døtre på 19 og 10 fra tidligere forhold med Jimmy Gulzar og Eddie Murphy. Også Belafonte har en 13 år gammel datter fra før.

For tre år siden oppsto det rykteflom om at Belafonte angivelig hadde banket opp kona. Den gangen benektet både han og hun spekulasjonene.

Mel B giftet seg med Belafonte i all hemmelighet juni 2007 etter kun få måneders bekjentskap. Romansen og etterdønningene av Mel Bs tidligere forhold ble for syv år siden brettet ut i realityserien «Mel B: It's a scary World».

Separasjonen kom få måneder før paret kunne feiret ti års bryllupsdag.

Den tidligere «Scary Spice»-artisten har de siste årene vært aktuell som dommer i «America's Got Talent». Stephen Stansbury, som Belafonte opprinnelig heter, er produsent og regissør.

