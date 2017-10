Michelle Williams om Destiny’s Child-tiden: – Jeg vurderte selvmord

Den tidligere Destiny’s Child-sangeren forteller nå at hun på toppen av karrieren var deprimert og tenkte på selvmord.

Det var på talkshowet «The Talk» onsdag at Michelle Williams (37) åpnet seg om mental helse. Hun ble med i Destiny’s Child sammen med Kelly Rowland og Beyoncé Knowles i 2000 og var med i bandet til 2006.

Destiny’s Child er et av de mest suksessfulle jentegruppene gjennom tidene, men Williams hadde det samtidig svært tungt:

– Det kom til et punkt hvor jeg vurderte selvmord … og bare ville gi meg, sier hun på talkshowet ifølge People.

Ifølge Billboard gikk det lang tid før artisten innså at hun var deprimert - hun trodde symptomene var tegn på innkjøringsproblemer. Men i 30-årene forsto hun at hun lenge hadde lidd av depresjon.

KARRIERETOPP: Michelle Williams, Beyonce Knowles og Kelly Rowland delte ut pris på MTV Video Music Awards i 2001. Foto: Gary Hershorn , Reuters

– Jeg var i et av de bestselgende jentebandene noensinne, men var deprimert. Da jeg sa ifra til manageren vår på den tiden, sa han «Men dere har akkurat signert en kontrakt verdt flere millioner. Du skal på turné. Hva kan du være deprimert over?», forteller Williams på «The Talk».

Hun overbeviste seg selv om at hun kanskje bare var trøtt, men samtidig ble depresjonen bare verre.

Det var Beyoncés far Mathew Knowles som var gruppens manager på den tiden. Williams legger til det formildende uttrykket «bless his heart» når hun snakker om reaksjonen hans.

BRENNHETT: Michelle Williams, Beyonce Knowles og Kelly Rowland opptrer på Brit Awards i London i 2001. Foto: John Stillwell , Reuters

Ønsker åpenhet

Artisten snakket om teamet fordi hun ønsker å fremme mer åpenhet om mental helse. Hun sier hun slet med depresjon fra hun var 13 år gammel.

I etterkant av sendingen onsdag takket hun talkshowet på Twitter for å være «Et trygt sted å snakke om depresjon». Hun oppfordret også folk til ikke å være redde for å spørre om hjelp. Williams har på Twitter også spesifisert at hun ikke ønsket å gi seg i gruppen, men at hun ønsket å gi seg med livet.

Destiny's Child har hatt sju låter og fire album på VG-lista. Singelen «Survivor» gikk helt til topps i 2001, mens «Lose My Breath» lå hele 15 uker på lista. Platen «Survivor» på 24 uker på albumlista, der det også nådde førsteplass.