Astrid Smeplass har med seg Per Christian Wessel på turné

AMSTERDAM (VG) Popstjernen hadde med seg kajakkatleten på en av sine største konserter under sin pågående Europa-turné.

Søndag kveld holdt Astrid S (20) konsert for drøyt 700 jublende tilskuere på Melkweg i hjertet av Amsterdam.

På konsertstedet var også den nylig NM-vinnende kajakkpadleren Per Christian Wessel (24).

Han fremstår som en sentral del av artistens «entourage», og kom ut sammen med Smeplass en knapp time etter showet.

Wessel var delvis skjult under en hatt bak Smeplass, og de to smatt inn i hennes turnébuss etter at artisten hilste en siste gang med brede smil til sine ivrige nederlandske fans.

Tidligere på dagen postet de begge bilder av seg selv i hverandres selskap, på sine respektive Instagram-kontoer.

Smeplass la ut et bilde hvor hun selv og popstjernevenninnen Julie Bergan figurerer, med Wessel i midten.

Under den påpeker en bruker ved navn Ellen M. Wessel at det er en kjekk kar i midten, til hvilket Smeplass svarer «Jaaa 😍😍😍».

Wessel la på sin side ut et bilde hvor han og Smeplass smiler og omfavner hverandre.

Kort tid etter konserten snakket VG med Smeplass om det å ha med seg venner på turné.

– Nå har jeg en større turnebuss denne gangen, så da er det mulighet til det. Så de får komme hvis de vil. Jeg synes det er kult å ha med meg folk jeg kan oppleve byene sammen med.

– Du har postet et bilde av Per Christian Wessel på Instagram, det virker som om han er med deg på turneen, hva slags forhold har du til ham?

KONSERT: Astrid S opptrer på Melkweg i Amsterdam søndag kveld. Foto: CICILIE S. ANDERSEN, VG

– Jeg er ikke her for å snakke om privatlivet mitt, men om konserten, smiler Smeplass, som bekrefter at det er godt å ha med seg fans fra Norge på turné.

Per Christian Wessel bor ifølge Padling.no i hovedstaden, er med i Oslo Kajakklubb og har tatt en rekke medaljer de siste årene.

Samme nettside skriver at han studerer informatikk ved UiO og har langrenn og musikk som hobbyer.

