Astrid Smeplass erobrer klubbene i USA

Går inn på topp 20 på Billboards «dance club songs»-liste.

Første halvdel av desember var Astrid Smeplass (20) nok en gang i USA for å promotere seg selv i verdens største musikkmarked.

Arbeidet har begynt å bære målbare frukter.

Den fra før internasjonalt populære singelen «Think Before I Talk» har nå ligget seks uker på bransjebladet Billboards spesialliste for låter som spilles mye på klubber, rapportert inn av et utvalg DJ's over hele landet.

I dag rykker den opp til 20. plass.

OPPVARMING: Astrid S backstage under sitt siste USA-besøk. Foto: ALVIN SANTOS

– Dette betyr mye i den etableringsfasen vi er i for Astrid i USA, sier manager Halvor Marstrander.

– Nå ser vi at sterke streamingtall og utsolgte konserter også påvirker hele klubb- og DJ-markedet der. 2018 blir et utrolig spennende år.

Høyt prioritert



Han forteller at Smeplass er hovedprioritet i 2018 for hennes amerikanske label, Island. Den er et underbruk av plateselskapet Universal, og har enorme bransjemuskler.

Under den siste USA-turen opptrådte artisten fra Rennebu på store konserter tilknyttet radiostasjoner, noe Marstrander mener er essensielt for å få innpass i det amerikanske radiomarkedet.

Singel før sommeren



Videre forklarer manageren at popularitet på klubber er viktig overfor radiostasjoner, fordi man trenger publikum til å etterspørre låtene der for å slå an.

«Think Before I Talk» har nå passert 48 millioner avspillinger på Spotify. Det er Smeplass' tredje mest populære sang hos streamingtjenesten til nå.

STOR SAL: Astrid S under lydprøven til radiostasjonen Kiss 98,5s «Kissmas Bash»-konsert i Buffalo 9. desember, hvor Kesha og Julia Michaels var blant de øvrige artistene. Foto: ALVIN SANTOS

I januar går hun i studio for å spille inn sitt første album. Slippdato er ikke satt ennå, men første singel skal komme før sommeren.

