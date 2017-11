Alan Walker avlyser opptreden på Nobelkonserten

Bergensartisten Alan Walker (20) skal ikke opptre under årets fredspriskonsert likevel.

«Artisten har i dag med tungt hjerte meddelt Nobels Fredspriskonsert og for konserten at han er dessverre nødt til å kansellere den annonserte opptredenen under årets Nobelkonsert i Oslo, 11. desember», heter det i en pressemelding sendt ut fra Walkers plateselskap MER mandag.

I pressemeldingen kommer det frem at Walker har kansellert flere planlagte promoaktiviteter, studioarbeid og konsertvirksomhet i både inn- og utland i november og desember.

Ifølge den utsendte pressemeldingen skyldes kanselleringen Walkers høye aktivitetsnivå og store arbeidspress siden debuten med «Faded» for cirka to år siden:

« Til tross for sin unge alder har artisten prestert og levert på høyt internasjonalt nivå, i tråd med sine musikalske og profesjonelle ambisjoner. Etter en grundig vurdering, i samråd med sine rådgivere og nærmeste pårørende, har artisten og hans støtteapparat besluttet at det er nødvendig å nedjustere aktivitetsnivået i tiden som kommer. Dette for å unngå å bli utbrent og syk. Som en konsekvens av dette vil artisten være delvis sykemeldt i en kortere periode», skriver Gunnar Greve i Walkers management og plateselskap MER.

Beklager



På vegne av Walker skriver Greve at artisten vil benytte anledningen til å rette en personlig beklagelse til Nobel Instituttet, produsentene for konserten og alle øvrig involverte:

«Alan så med glede og forventning frem mot å opptre under konserten, men håper publikum og fans har forståelse for det vanskelige valget han har tatt og anerkjenner dette som en riktig beslutning i en vanskelig situasjon», heter det i meldingen.

– Stor stas



Da det tidligere i år ble kjent at Walker skulle opptre på konserten sa han at det var enkelt å svare ja da han ble spurt:

– Det er en av årets største begivenheter, som blir sendt på TV til utallige mennesker verden over. Jeg føler fortsatt at jeg er helt i startfasen av min karriere, og det er stor stas for meg å få denne muligheten allerede nå, uttalte artisten.

«Vi har med stor interesse fulgt med på Walkers oppsiktsvekkende kometkarriere de siste årene og er stolte over å ha ham med», het det i en pressemelding fra Odd Arvid Strømstad i Warner Bros. og Kristian Kirkvaag i Gyro, produsentene av Nobels Fredspriskonsert tidligere i år.

