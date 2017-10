AC/DC-produsent George Young er død

AC/DC-gitarbrødrenes storebror hylles som avgjørende for bandets suksess.

Angus og Malcolm Young har siden midten av syttitallet vært hærførere i det som etterhvert ble et av verdens største rockband, AC/DC.

De siste årene har gruppen vært hardt prøvet og innhentet av alder og helse.

Les også: AC/DC-vokalisten er knust

Nå er brødrenes storebror George død, 70 år gammel. På AC/DCs Facebook heter det:

– Det er med tungt hjerte vi må kunngjøre vår elskede bror og mentor Georges bortgang. Uten hans hjelp og veiledning ville det ikke vært noe AC/DC.

Konsertanmeldelse: AC/DC i Oslo

George Young produserte fem AC/DC-album utgitt i perioden 1975 – 1978.

POPSTJERNE: George Young i 1968. Foto: NTB SCANPIX

Bandets store gjennombrudd kom like etterpå, men det er en utbredt oppfatning at AC/DCs legendestatus ble grunnlagt med storebrorens hjelp.

Hitmaker



George Young var selv popstjerne på sekstitallet, som medlem av den australske gruppen The Easybeats.

De hadde en rekke hits; mest kjent er «Friday On My Mind» fra 1966, senere covret av blant andre The Shadows, Gary Moore og Bruce Springsteen.

I skrivende stund er sologitarist Angus Young eneste gjenværende originalmedlem i AC/DC.

Rytmegitarist Malcolm Young er rammet av demens. Vokalist Brian Johnson har fått trøbbel med hørselen, og ble erstattet av Axl Rose på bandets siste turné.

Trommeslager Phil Rudd har hatt store problemer med loven. Bassist Cliff Williams har på sin side gitt seg som følge av endringer og frafall i gruppen.