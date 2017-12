Tidligere missevinner uthengt i eposter – nå snakker hun

Mallory Hagan (29) er blant de 49 missene som har havnet i sentrum for en skandale.

– Jeg håper reaksjonene i kjølvannet av epost-skandalen betyr en fornying av konkurransen, sier Hagan, som stakk av med den gjeve kronen i 2013.

Det er nemlig gedigen oppvask i misseapparatet i USA etter at det i forrige uke ble kjent at flere sentrale ledere av Miss America har sendt eposter til hverandre, der de har snakket nedlatende og sexistisk om tidligere vinnere.

Avsløringen førte til at en rekke personer sentralt i toppledelsen trakk seg med umiddelbar virkning. Blant dem er Sam Haskell (62), øverste leder for konkurransen gjennom de siste ni årene. Også styrelederen og flere styremedlemmer har takket for seg.

BIKINIMISS: Mallory Hagan i oppkjøringen til misseseieren i Atlantafor fire år siden. Foto: AFP

Brent Adams, tidligere ansatt i misseapparatet, var den som lettet på sløret overfor Huffington Post. Etter å ha fått vite at de er blitt omtalt nedsettende og seksuelt krenkende, har 49 tidligere missevinnere gått sammen om en underskriftskampanje for å kreve ledelsens avgang.

Blant annet skal Mallory Hagan ha fått både vekten sin kritisert og kjærlighetslivet diskutert og brettet ut i de omstridte epostene. Hun skal også ha blitt beskrevet som «søppel», og som en som har «hatt sex med så mange at hun har mistet tellingen».

– Jeg tror dette er en anledning som kan vise at kvinner kan stå sterke sammen, sier Hagan i et intervju med «Good Morning America».

Hagan er takknemlig for at Adams tok affære.

– Han har stått opp for meg og alle disse andre kvinnene, sier 29-åringen, som representerte Texas i skjønnhetskåringen for fire år siden.

Den tidligere missevinneren setter pris på at enkelte i Miss America-ledelsen har gått ut og beklaget ukulturen i organisasjonen, deriblant missepresident Josh Randle.

– I andre uttalelser, derimot, savner jeg en unnskyldning. Men det er ikke poenget her. Det vi må fokusere på nå, er hvordan vi legger løpet fremover, sier hun.

UTE: Miss America-sjef Sam Haskell på en pressekonferanse i Atlanta i 2010. Nå har han måttet gå. Foto: Ethan Miller , AFP

Det er tradisjon for at tidligere missevinnere forblir i apparatet, enten i frivillige engasjementer eller andre jobber i systemet. Hagan forteller at kvinnene i mange år har pratet i kulissene om hvilke endringer de ønsker, uten å ha fått gehør hos ledelsen.

– Nå har vi åpnet døren for dialog og nye ideer.

Miss America arrangerte sin første kåring i 1921. Om tre år kan de feire 100-årsjubileum. Det ferske bråket har imidlertid ført til at også flere samarbeidspartnere har trukket seg.

