Cindy Crawford: – Ikke til å unngå at hun ble modell

Mor (51) og datter (16) spradet ned samme catwalk.

Unge Kaia Gerber, som nesten er en tro kopi av sin berømte modellmamma for 30 år siden, debuterte på catwalken i forrige måned. 16-åringen spås en lysende karriere, og tirsdag denne uken gikk hun modell igjen. Det samme gjorde Crawford.

Mor og datter var begge blant trekkplastrene under Chanels visning i Grand Palais under moteuken i Paris.

Crawford erter datteren: – Jeg vil ha beina mine tilbake

Selv om Crawford er stolt av avkommet, nekter hun ikke for at det er med en viss bekymring hun er vitne til det som skjer.

– Jeg forstår at det ikke var til å unngå at hun ble modell. På en måte kunne jeg ønske at jeg kunne utsatt starten et år eller to, men hun er 16. Det var på den tiden jeg selv begynte. Det er en ung alder, men i motebransjen er det egentlig normalt å begynne da, sier modellveteranen til AP.

KOLLEGER: Kaia Gerber og Cindy Crawford på Chanel-visning i Paris 3. oktober. Foto: REUTERS

Det er imidlertid andre ting som er mer skremmende for en mamma:

SUPERMODELL: Cindy Crawford på 80-tallet. Foto: HM

– Datteren min fikk akkurat førerkort. Jeg er mye mer redd for kjøringen hennes enn for at hun har begitt seg ut i modellbransjen. Fordelen med modellyrket er at jeg vet så mye om det. Hvem er det som kan hjelpe dem mer enn meg? spør 51-åringen.

Også sønnen Presley Gerber (18) har fulgt i hennes fotspor. Han satt på tilskuerplass da lillesøsteren catwalk-debuterte i september.

