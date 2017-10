Simen Staalnacke om Moods of Norway-konkursen: – Helt utrolig trist

Moods of Norway-gründeren ser på de siste 14 årene som et eventyr, men forteller at det var med tungt hjerte den rosa Ferguson-traktoren ble parkert. Men kanskje ikke for godt.

I 2003 startet tre kompiser en fargeklatt av et klesmerke med hovedkontor i harmoniske Stryn i Sogn og Fjordane. Simen Staalnacke, Peder Børresen og Stefan Dahlkvist hadde en visjon om å bygge en identitet gjennom de norske historiene med glade klær.

Det var det marked for. Trioen hadde noen hektiske år hvor de bygde opp bedriften og gjorde seg kjent i det ganske land.

– De første årene hadde vi sikkert 300 reisedager i året og Moods ble livsstilen vår. Vi bygde sten på sten i et veldig raskt tempo. Da ble det ikke tid til så mye annet enn Moods. Skal man virkelig få til noe, så må det være en livsstil og ikke en jobb, forteller Staalnacke til VG.

I kveld dukker Staalnacke opp som ekspert i TV3s nye program «Businessfellen», til tross for at selskapet nettopp er slått konkurs.

MOODS OF NORWAY: Ble startet opp av Simen Staalnacke, Peder Børresen og Stefan Dahlkvist i 2003 i Stryn

Den første butikken ble åpnet i Stryn i 2006

20. september blir Moods of Norway AS og Moods Wholesale AS erklært konkurs. De to selskapene har en samlet gjeldt på 112 millioner



– Som et stort rockeband på turné



I 2009 utvidet Moods til USA, og de kommende årene åpnet de butikker i Los Angeles og New York. Noen finansiell suksess ble det ikke, men Staalnacke forteller at kameratene alltid hadde hatt en drøm om å skape noe i uniten.

– Alt er jo forbausende klart i bakspeilet, men det kostet jo mer penger og tok lengre tid enn vi trodde. Så da kom det til et punkt der vi måtte fokusere mer på kjernemarkedet vårt som er Norge, forklarer han.

I årene 2011 til 2013 nådde Moods of Norway en topp hjemme i Norge. Selskapet leverte et betydelig overskudd, og merket ble kledd i priser og hyllest fra både gründermiljøet og motebransjen.

– Det føltes som om det var ett stort rockeband på turné. Man blir jo veldig ærbødig av at folk liker det man lager, og så var det veldig moro at vi kunne være med å fronte norsk mote på messer rundt omkring i verden, forteller gründeren.

Voksesmerter

Så begynte det å snu. Staalnacke forklarer at det kom til et punkt hvor Moods of Norway hadde vokst for fort, og det var for mange stemmer å lytte til i ulike markeder. Fleksibiliteten, som de så på som et konkurransefortrinn, var i ferd med å stivne.

– Det å kunne snu seg kjapt er helt klart en stor fordel, men vi fikk nok alle voksesmertene på en gang.

Her er Simen Staalnacke i det nye TV3-programmet «Businessfellen»:

Overskudd ble til underskudd, og i 2016 gikk selskapet 30 millioner i kroner i minus før skatt. De siste tre årene har de tapt 76 millioner kroner. I slutten av september i år kom konkursen.

– Det var jo helt utrolig trist at vi måtte slå selskapet konkurs. Vi hadde virkelig prøvd å snu på hver eneste stein, men så kommer man til et punkt der det ikke er så mange alternativer igjen. Det er jo veldig, veldig trist for oss gründere, men også utrolig trist for alle ansatte som har stått på barrikadene for Moods opp igjennom årene. Vi hadde jo skapt en stor Moods- familie og det var trist å se at den ble splittet.

Saken fortsetter under bildet.

FLAGGSKIP: Butikken i Hedgehaugsveien i Oslo har vært Moods of Norways flaggskipbutikk i Norge. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

I starten av oktober ble det klart at Staalnacke, sammen med Jan Egil Flo og en gruppe ansatte, har kjøpt opp konkursboet for 52,6 millioner kroner.

– Nå må vi legge en plan om hva vi skal gjøre videre med det. Jeg har jo lært ekstremt mye på disse 14 årene om alt fra innovasjonsprosesser, design, kommunikasjon og markedsføring. Nå skal jeg i tillegg bruke alt jeg har lært på nye spennende prosjekter.

Som en slags skjebnes ironi stiller Staalnacke som ekspert i den nye TV 3-satsingen «Businessfellen», som ble spilt inn før Moods of Norway ble slått konkurs. Det beskriver Staalnacke som «tidenes morsomste timing» og tar det med et smil.

– Nå har jo jeg erfaring fra begge sider av bordet, og vet hva man skal gjøre og hva man ikke skal gjøre, Så jeg prøver å gi de beste rådene videre til deltagerne i programmet, forteller han.