Superstjerner slår ring rundt mobbeoffer

Morens videoopptak av den fortvilte og gråtende unggutten Keaton Jones spres med lynets hastighet på nettet.

Etter at guttens mor Kimberly Jones fredag postet det hjerteskjærende klippet på Facebook, har ikke reaksjonene uteblitt. CBS skrev i går at videoen, som også ligger ute på YouTube, er sett over 20 millioner ganger.

Den unge skoleeleven fra Knoxville i Tennessee sitter oppløst i tårer i bilen og snakker til morens kamera om hvordan han blir mobbet og fysisk trakassert av andre elever.

– De gjør narr av nesen min, sier at jeg er stygg og at jeg ikke har noen venner, hikster han.

– Folk som er annerledes trenger ikke å bli kritisert, for det er ikke deres feil, sier gutten, som på tross av at han selv er såret klarer å trøste andre mobbeofre:

– Hvis du blir latterliggjort, ikke bry deg om det. Vær sterk. Det er tøft, men det vil trolig bli bedre en dag.

39.000 norske elever mobbes: Mange opplever at voksne ikke merker det

Trøst fra kjendiser



Moren skal ha plukket opp sønnen på skolen fordi han var for redd for å ha lunsjpause med de andre. Mange av de største amerikanske mediene omtaler det følelsesladede viralfenomenet, og saken har vakt oppsikt også langt utenfor USA.

Blant kjendisene som nå går aktivt ut for å vise støtte, er den kanadiske popstjernen Justin Bieber (23), som på sin Instagram har postet et klipp fra opptaket. Under skriver Bieber:

«Du har en venn i meg, lillebror! Ta kontakt med meg på direktemelding, så kan vi prate! Glad i deg».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Også Beckham-sønnen Romeo Beckham (15) er opprørt:

«Dette knuser hjertet mitt», skriver han på Instagram.

VG-lesere: Slik kan vi bekjempe mobbing

Popidolet Demi Lovato (25), som selv ble mobbet som barn, skriver i en trøstemelding på nettet at «du er ikke alene»:

TV-stjernen Eva Longoria (42) skriver på Instagram at «hun elsker denne gutten selv uten å ha møtt ham»:

«Du er modig og vakker akkurat sånn som du er», skriver hun i en lang melding (artikkelen fortsetter under bildet):

Hollywood-skuespiller Orlando Bloom (40) skriver på bildedelingstjenesten:

«Som far, men også bare som et menneske med hjerte, blir jeg hjerteknust. Dette er ikke ok, jeg blir rasende».

Blooms popkjæreste Katy Perry (33) poster samme klipp og skriver at hun er sønderknust:

«Vær så snill å være gode mot hverandre».

Ricky Martin (45) tilbyr også hjelp og støtte.

Lest dette? Nettmobbet etter sin død

Rapperen Snoop Dogg (46) har også postet på Instagram, hvor han skriver at gutten har en venn for livet i ham: «Kjærlighet er eneste måten å bekjempe hat», skriver Snoop.

«Captain America»-stjernen Chris Evans (36) skriver på Twitter at Keaton Jones må være sterk, og at han lover at ting vil bli bedre. Han inviterer samtidig gutten og hans mot ril «Avengers»-premieren i Los Angeles til neste år.

Invitasjon til kinopremiere kommer også fra Hollywood-stjernen Mark Ruffalo (50), som skriver at unggutten er en av de kuleste folka han har hørt om. Skuespiller Patricia Arquette trøster også:

Kjente fotballspillere i Tennessee har bestemt å ta affære – de lover å oppsøke skolen for å vise gutten omtanke.

Oppdatert? Mobbeombud til alle fylker neste år