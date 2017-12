Gene Simmons nekter for seksuell trakassering

En journalist mener Kiss-bassisten befølte henne under et intervju. Simmons nekter for hendelsen.

Journalisten, som jobber for et amerikansk TV-show, mener 68-åringen skal ved gjentatte anledninger under intervjuet ha kommet med seksuelle kommentarer og befølt henne. Han skal også ha knipset/slått kvinnen på halsen, skriver ABC News.

Intervjuet ble gjort i begynnelsen av november, og Simmons skal ha plassert reporteren sin hånd på kneet sitt med makt og prøvd å holde den der, selv om hun prøvde å flytte hånden sin.

– Venner, jeg skal prøve å forsvare meg mot alle anklagene mot meg som du muligens har lest om meg i media. Jeg har ikke overfalt personen som har kommet med disse beskyldningen på måten det blir fremstilt i klagen eller skadet henne på noe som helst måte, skriver blant annet musikeren på sosiale medier.

Under intervjuet skal Simmons også ha svart på alle spørsmålene med en seksuell undertone som journalisten opplevde svært ubehagelig.

– Klienten min er flau og ydmykhet etter hendelsen med Mr. Simmons. Hun har gått til søksmål fordi hun vil komme med en sterk uttalelse om at slik oppførsel er uakseptabelt og at hun vil få slutt på det, fortalte kvinnens advokat ifølge The San Bernardino Sun.

En musiker som tar sterkt avstand fra seksuell trakassering er rapperen Drake som under en konsert i Sydney ba en av publikummerne om å slutte å tafse på kvinner:

Dette er ikke første gang Kiss-veteranen mottar kritikk for oppførselen sin. I november ble han bannlyst fra TV-kanalen Fox News etter han skal ha gått langt over streken mot flere av de ansatte.

Blant annet skal han ha stormet inn i et møterom, revet opp skjorten sin og ropt: «Kom igjen, jenter, saksøk meg!».

Simmons føyer seg i rekken over en haug kjente fjes som har blitt beskyldt for seksuell trakassering de siste månedene. Anklagene mot Hollywood-produsent Harvey Weinstein startet det hele, og i etterkant har det blant kommet frem historier om blant andre Donald Trump, Kevin Spacey, Nick Carter og Dustin Hoffman.

Også i Norge har metoo-kampanjen vekket oppmerksomhet, og mange har delt sine historier om seksuell trakassering.