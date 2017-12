Dustin Hoffman anklages for seksuell trakassering – igjen

En skuespiller forteller at Dustin Hoffman forgrep seg på henne gjentatte ganger.

Dustin Hoffman (80) er en av mennene i Hollywood som har blitt anklaget for å utnytte og seksuelt trakassere kvinner i lys av #metoo-bevegelsen.

Tidligere i høst fortalte Anna Graham Hunter at da hun var 17 år klådde Hoffman på henne under innspillingen av filmen «Death of a Salesman» i 1985. Hunter var praktikant og den prisbelønte skuespilleren skal i tillegg ha snakket om sex til henne og foran henne.

Hoffman var raskt ute med å svare på anklagene og presiserte at dette ikke representerte hans karakter.

– Jeg har den største respekt for kvinner og føler meg forferdelig over at det jeg kan ha gjort, kan ha utsatt henne for noe så ubehagelig. Jeg beklager. Dette er ikke representativt for hvem jeg er, svarte Hoffman for kun en drøy måned siden.

Men nå har nok en kvinne stått fram og forteller til Hollywood Reporter at Hoffman ved flere tilfeller befølte og trakassert henne da hun spilte elskerinnen hans i den samme filmen og Broadway-oppsetningen av «Death of a Salesman» i 1984.

Kathryn Rossetter skriver selv i en gjestespalte at hun så veldig opp til Hoffman, men at det raskt forsvant da hun fikk oppleve hvordan han behandlet kvinner.

Overtrampene skal ha startet allerede tre dager inn i prøvene for showet da han inviterte henne inn til hotellrommet sitt etter at de hadde spist lunsj sammen.

– Da jeg kom inn, hoppet han inn i sengen og bad meg massere ryggen hans. Han dro av seg skjorten. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg sa at vi måtte vente til etter prøvene siden vi startet igjen om 15 minutter. Han svarte: «Bare en kjapp en», skriver Rossetter.

Den nåværende 66 år gamle skuespilleren forteller at Hoffman gikk lengre og lengre for hver gang. De gjorde seks til åtte forestillinger i uken sammen, og nesten hver gang befølte han henne mot hennes vilje.

– Han fortsatte og ble mer og mer aggressiv. En kveld stakk han fingrene inni meg. Jeg gikk hjem den kvelden og gråt.

Det skal ha ballet på seg ytterligere, og Rosetter forteller om mange ubehagelige episoder. Hun skriver at hun prøve å si ifra, men at hun følte seg maktesløs i og med at han var sjefen hennes.

Hollywood Reporter skriver at de har spurt Hoffmans representanter om en kommentar eller avvisning av påstandene, men at de ikke har villet gi dette. De har derimot satt nettstedet i kontakt med flere personer som jobbet med «Death of a Salesman», men som ikke har vært vitne til det Rossetter hevder.