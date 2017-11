Kamferdrops i den svenske Melodi Grand Prix: – Jeg tenkte «dette er for sykt for meg»

Den mystiske norske artisten toppet den svenske Spotify-listen i sommer. Nå satser hun på Melodifestivalen.

– Det er veldig merkelig, men utrolig spennende, sier artisten til VG.

Den norske jenta som har vært omkranset i mystikk og rosa stæsj siden Kamferdrops-prosjektet startet i sommer, synes det er rart å skulle stå på scenen i den svenske melodifestivalen, men forteller at hun gleder seg.

– Først tenkte jeg «hva faen, dette er for sykt for meg». Men ingenting er egentlig for sykt. Her kan man være så ekstra man vil, og det er en bra arena for prosjektet vårt, sier hun.

– Nordmenn skjønner ikke greia

Siden «Jag trodde änglarne fanns» toppet den svenske Spotify-listen i sommer, har hun hatt rundt 50 konserter hos söta bror. Artisten selv tror svenskene er mer mottakelig for tropisk elektronisk dansemusikk enn hjemlandet.

– Man skjønner ikke helt greia med det her. I Sverige har det funket hele veien.

Hun holder fortsatt på anonymiteten, og synes det er befriende å holde identiteten sin skjult.

– Jeg har ikke blitt avslørt enda, men har hørt mye rart. Det er veldig gøy. Da kan jeg vise det jeg vil vise, og jeg synes det er digg at det ikke er fokus på trynefaktor. Da blir det mindre jantelov, sier hun og legger til:

– Jeg liker å slippe å ta på sminke, he he.

Låten hun skal synge heter «Solen lever kvar hos dig», og blir i samme svorske stilen man er kjent med fra tidligere. Hun står på scenen i den første delfinalen som finner sted i Karlstad.

Det er klesdesigner Fam Irvoll som står for stylingen av artisten. Hun la også ut bilde av Kamferdrops iført rosa maske og antrekk fra pressekonferansen tirsdag:

Kriss med som låtskriver

Oppnevnt som låtskriver står også Kristoffer Tømmerbakke, kjent som den ene halvdelen i duoen Erik & Kriss.

– Det stemmer det. Vi vil aldri bekrefte hvem som står bak, men det er oppført hvem som er låtskriver der ja. Det er litt av moroa at man aldri er sikker, sier Aslak Klever i Caroline International.

Klever avslører også at Kamferdrops kommer med ny singel i desember, uten å røpe så mye mer. Det blir imidlertid ingen julelåt.

– Det blir en liten overraskelse. Den blir også svorsk, og er mer en partylåt, sier han.

Under pressekonferansen kom det også fram at Astrid S har vært med å skrive låten til «Never Learn» som skal fremføres av artisten Olivia. Det er imidlertid faren hennes, Trond, som står oppført som låtskriver. Det er etter hva VG erfarer et pseudonym for 21-åringen.

Låten fremføres i den fjerde og siste delfinalen i Örnsköldsvik.