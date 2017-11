Meghan Markle slutter i TV-serien «Suits»

Ikke overraskende er Meghan Markle ferdig i TV-serien som gjorde henne populær.

Selskapet USA Network, som produserer serien, har tirsdag sendt ut en pressemelding hvor det bekreftes at Meghan Markle er ferdig i serien. Det skriver US Magazine.

Les også: Her skal Harry og Meghan gifte seg

Det kommer selvsagt etter at det ble klart at hun skal gifte seg med prins Harry, og bli britisk statsborger.

Les også: Dette er Meghan Markle

I meldingen står det at publikum får se det siste av henne når sesong syv er ferdig, som vises på kanalen tidlig i 2018.

«Fans av Suits har lenge beundret Markles rollefigur Rachel Zane for hennes urokkelighet og integritet mens hun har steget i gradene i Pearson Specter Litt. I de tøffeste periodene, både profesjonelt og personlig har Rachel vist til Suits-fans verden rundt at det er alltid riktig å slåss for det du tror på og at du aldri må miste troen på deg selv», står det om den fiktive advokaten Markle spiller.

TV-selskapet sender også sine varmeste lykkeønskninger og takker for en fantastisk innsats i syv år i TV-serien.

Meghan Markle skuespillerdebuterte allerede i 2002 med en liten rolle i «General Hospital». Siden har hun spilt i flere TV-serier og filmer, blant annet «Horrible Bosses» og «Anti-Social». I «Suits» har hun vært med fra starten av i 2011.