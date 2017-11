Meghan må gi fra seg hunden sin

Meghan Markle må la yndlingshunden Bogart bli igjen i Toronto når hun nå flytter til England for å gifte seg med prins Harry.

Ifølge Daily Mail har Megan Markle måttet ta den tunge beslutningen rett og slett fordi Bogart er så gammel at han med stor sannsynlighet ikke vil tåle flyturen til Markles nye hjemland.

Hun har to hunder, men bare den ene, Guy, blir med til England. Noe som har utløst til dels sterke reaksjoner på Markles instagramkonto hvor hun blir skjelt ut av noen av sine følgere for å være hjerteløs som skiller hundene og lar den ene bli igjen. På bildet under er det Guy til venstre og Bogart til høyre. Nå er det imidlertid gode venner av Meghan som har tatt over omsorgen for Bogart.

Det er ingen tvil om at Meghan har et sterkt forhold til hundene sine - og på instagramkontoen hennes er det utrolige mange bilder av både Bogart og Guy alene og sammen med matmor.

Men til England var det bare yngstemann Guy som kunne bli med:

Forlovelsen med den britiske prinsen og hennes nye liv som medlem av kongefamilien betyr store omveltninger i den 36 år gamle skuespillerens liv. Tidligere i uken ble det kjent at Markle, ikke overraskende, nå er er ferdig i Tv-serien «Suits» som gjorde hennes så populær.

Selskapet USA Network, som produserer serien, har tirsdag sendt ut en pressemelding hvor det bekreftes at Meghan Markle er ferdig i serien. Det skriver US Magazine.

I meldingen står det at publikum får se det siste av henne når sesong syv er ferdig, som vises på kanalen tidlig i 2018.

Daily Mail skriver videre at Kensignton Palace har bekreftet at Markle også må trekke seg fra det veledighetsarbeidet som hun til nå har utført for FN og videre at hun heller ikke lenger kan være beskytter for World Vision Canada and One Young World.

Mandag formiddag kom pressemelding fra kongehuset om at prins Harry og Markle skal gifte seg, etter å ha forlovet seg i London tidligere denne måneden.

Harrys far, prins Charles, sto for den formelle uttalelsen:

«Hans kongelige høyhet prinsen av Wales gleder seg over å kunne kunngjøre forlovelsen mellom prins Harry og Meghan Markle».

Paret viste seg offentlig sammen for første gang under Invictus-lekene i Canada i september, men dette var første gang de viste seg som forlovede. Bryllupet skal stå til våren, og britiske medier antar de unngår april, siden det er da hertuginne Kate har termin.