VGs Helje Solberg kåret til «årets kvinnelige medieleder»

Redaktør og administrerende direktør i VGTV fikk hederen.

Helje Solberg er utropt til beste kvinnelige medieleder for 2017 av Medienettverket – forum for kvinner i ledelse.

VG-veteranen var nominert sammen med Kirsti Husby, sjefredaktør Adresseavisen, og Bente Klemetsdal, konserndirektør salg/marked i Aller Media.

Juryen omtaler Solberg som uredd, sterk, tydelig og inspirerende.

– En leder uten skjult agenda, som støtter og løfter sine medarbeidere. Hun er en av de mest markante kvinnelige lederne i norsk mediebransje. Årets kvinnelige medieleder tar ansvar, er djerv og har stor gjennomføringsevne. Også i vanskelige tider trer hun frem og viser vei, heter det i juryens begrunnelse.

VGTV-sjefen beskrives videre som en som ikke selv krever å stå i flomlyset.

– Hun trives best når hun skyver andre frem for å ta imot heder og ære. I 23 år har hun vært en viktig brikke i eget mediehus, og hun har i stor grad gått opp løypa for kvinnelige medieledere, enten ved å rekruttere dem direkte eller ved å være en uformell mentor.

I 2006 ble Solberg VGs første kvinnelige nyhetsredaktør.

– En rolle hun på mange måter redefinerte. Ikke bare profesjonaliserte hun organisasjonen, hun utviklet også nye metoder for hvordan man arbeidet i redaksjonen. Hun har spilt en sentral rolle i avisens transformasjon fra papir til digital, heter det fra juryen.

Siden 2015 har Solberg vært redaktør og administrerende direktør i VGTV, Norges største web-TV-kanal som nå har sterk vekst i annonseinntektene.

Hun er Norges styrerepresentant i World Editors Forum, mentor i WAN-IFRAs mentorprogram i Asia, innehar en rekke nasjonale styreverv og var avgjørende i etableringen av faktasjekk-organisasjonen Faktisk.no.

– Hun har betydd utrolig mye for de øvrige kvinnene i VG, der hun selv har banet vei i et mannsdominert miljø – og oppmuntret andre til å følge etter, påpeker juryen.

Medienettverket har også kåret årets talent: Jorun Berntsen, leder for abonnement og digitale brukerinntekter i Aftenposten. Hun var nominert sammen med Madeleine Strand, redaktør for Ung kvinne-segmentet i Egmont Publishing, og Ida Anna Haugen, frontredaktør for NRKs nettside.