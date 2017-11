NRK vil ikke være med på sextrakasseringsundersøkelse: – Slett ikke imponert!

Alle landets journalister har fått tilsendt en spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen. NRK vil ikke være med.

Denne uken gikk det ut en e-post til landets journalister med en grundig spørreundersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen.

Men den blir ikke NRK med på. Det ble klart etter at de fikk se et utkast til hvordan undersøkelsen kom til å se ut.

– Vi vurderte det grundig, og kom til at den ikke ville gi NRK mer konkret informasjon vi kunne bruke i vårt arbeid. Derfor vil vi heller fokusere på vårt interne arbeid for å sikre gode retningslinjer og rutiner når det gjelder oppfølgingen av konkrete saker, sier Olav Nyhus, direktør for juridisk avdeling i NRK til NRK.no.

Richard Aune er leder for journalistlagets avdeling på Marienlyst som teller rundt 1700 medlemmer. Han raser mot egen ledelse.

– Jeg er slett ikke imponert, og er rent sagt veldig forundret. Vi har fått veldig mange reaksjoner etter dette ble kjent. Fra opprørte, sinte og forundrede medlemmer som ikke kan forstå dette, sier Aune til VG.

Han sier han ikke ønsker å lansere noen teori om hvorfor. -Jeg kan ikke forstå at det skal være et problem å få mer kunnskap om dette. Det er noe vi trenger, for vi alle har brettet opp ermene for å få bukt med dette problemet, sier han.

Aune er en tillitsvalgt som mottar mange av henvendelsene som dreier seg om seksuell trakassering, og han mener det er ekstra viktig med kunnskap slik at man felles kan utarbeide nye rutiner, og kampanjer for å stoppe dette.

– Vi opplever ikke at invitasjonen til samarbeid blir behandlet på en ordentlig måte, sier han.

Aune har selv vært hos ledelsen for å få en begrunnelse, men sier han ikke ble noe klokere etter møtet.

– Jeg står fortsatt som et spørsmålstegn og klarer ikke forstå hvorfor.

Aune varsler nå at de sender ut undersøkelsen selv til sine medlemmer, og prøver også å få med seg andre fagforeninger på huset.

Olav Nyhus sier til NRK.no at han ikke har noen innvendinger mot undersøkelsen som sådan, og synes det er positivt at undersøkelsen spres til store deler av NRKs redaksjonelle miljøer.