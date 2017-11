Modellsjef slår tilbake mot «lettkledd»-kritikken av Gunnar Bjørkavåg

Nina Winther leide ut «James Bond-jenter» til NHST-konsernfest. Nå langer hun ut mot kritikerne.

Gunnar Bjørkavåg, som styrer mediekonsernet NHST, ble en av Norges mest omtalte menn sist fredag, etter å ha utfordret VGs politiske redaktør Hanne Skartveit til IQ-test og padlekonkurranse.

I kjølvannet fikk Bjørkavåg massiv kritikk for dyrking av machokultur.

Han fikk også på pukkelen for å ha latt lettkledde modeller bli et for dominerende element på en konsernfest i januar.

– Stripteaseklubb-estetikken varte utover kvelden med eventbyrådamer i minimale lakk og lær-inspirerte gevanter, danse poserende ved siden av en DJ, skriver kommentator Eva Grinde i dagens utgave av NHST-eide Dagens Næringsliv.

Modellene tilhører byrået Vixen. Nina Winther er daglig leder for byrået, og synes kritikken av Bjørkavågs fest er altfor drøy.

«BOND-PIKE»: Julie Maarud i Vixen. Bildet er tatt i forbindelse med den omtalte festen i saken, og Maarud har godkjent at VG bruker bildet. Foto: PRIVAT

– Firmafester skal være en gøy avkobling hvor man snakker og drikker og har underholdning. Jeg synes det er helt latterlig at noen skal gidde å bry seg om at det var noen «lettkledde» James Bond-jenter der, sier Winther.

– Ble godt mottatt



Hun presiserer:

– De var ikke strippere i undertøy som slasket seg på mennene. Da hadde jeg skjønt at folk hadde reagert.

På Facebook presenterer Vixen seg som «a performance concept with an edge».

– Vi har dansere, flammeblåsere og akrobater som jobber på klubber og eventer. Det konseptet vi har er det masse av, men dessverre lite av i Norge. Nettopp fordi Norge har et flertall av sære Kvinnegruppa Ottar-tilhengere som skal kritisere alt - og den minste nakenhet.

Byråsjefen synes ikke det er saklig å kritisere Gunnar Bjørkavåg for en eventuell signaleffekt han sender ut ved å hyre Bond-jenter.

– At dette skal påvirke hva slags «signaler» han sender til ansatte er bare teit. Folk burde klare å slappe av mer på fest og fritid. Da jeg forlot eventet med jentene, så det ut til å være villere tilstander på dansegulvet enn det de hadde sett oss gjøre.

FIKK MACHO-REFS: Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: ØYVIND ELVSBORG/DN

Vixen-lederen forteller at hun og modellene følte at de ble godt mottatt av de tilstedeværende på festen.

Morgenbladet neste



Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv og krass kritiker av Gunnar Bjørkavåg, var til stede på James Bond-festen. Han mener bestemt det var sterke reaksjoner på underholdningen.

– Hele opplegget var veldig rart, og det opplevdes feil av veldig mange som var der. Personlig synes jeg det var absurd.

Alstadheim ønsker ikke å diskutere hvorvidt det går en linje fra vinterfesten til uttalelsene Bjørkavåg ble kritisert for.

KRITISK: Kjetil B. Alstadheim, politisk redaktør i DN. Foto: NTB SCANPIX

– Men det er et faktum at det er null kvinner i konsernledelsen, sier Alstadheim, som lanserer NHST-eide Morgenbladet som arrangører for neste fest.

– Da blir det ingen lettkledde damer, men kanskje noen lange foredrag og en diskurs, humrer redaktøren.

– Menn vil alltid være menn

Nina Winther understreker at heller ikke hun synes noe særlig om uttalelsene Gunnar Bjørkavåg brukte mesteparten av sist fredag til å beklage.

– Som konsernsjef i 2017 burde han tenke mer på hva han sier.

Er det kun menn i en ledelse, vil det uansett bli en litt gammeldags «machokultur», tror Winther.

– Vi er mennesker, og menn vil alltid være menn. Uten kvinner vil blant annet den interne humoren og holdningen bli litt annerledes. I 2017 burde det selvfølgelig være flere kvinner i ledelsen og en jevn kjønnsfordeling, men jeg er sikker på at det er rett rundt hjørnet.

Gunnar Bjørkavåg har selv uttalt til VG at opplegget rundt de lettkledde kvinnene ble kritisert allerede samme dag, og mener reaksjonene gikk ut på at de ble værende lengre enn planlagt.

– Jeg vil understreke at jeg ikke skylder på noen for at det ble som det ble, det er utelukkende mitt ansvar som leder.