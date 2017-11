Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg kritiseres for bruk av lettkledde modeller

Den selverklært stolte mannen danderte seg med utfordrende kledde damer på julebord med James Bond-tema.

– Det er ikke passende for en konsernsjef å stille med lettkledde modeller på en slik fest. Slikt har en signaleffekt, og folk syntes det var så flaut.

Det sier en av de tilstedeværende på julebordet NHST Media Group arrangerte i januar.

Tema for kvelden var «James Bond», og konsernsjefen danderte seg selv med modeller hyret fra Vixen – som omtaler seg selv som «a performance concept with an edge».

Bjørkvåg var inntil i dag en relativt sjeldent omtalt norsk medietoppleder.

JULESTEMNING: Gunnar Bjørkavåg og de innleide «Bond-pikene». (skjermdump fra Vixens Instagram)

Dette har i løpet av fredagen endret seg en del, etter at Bjørkvåg tok til motmæle mot VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit.

I en artikkel i Dagens Næringsliv, som eies av NHST, kritiserer Skartveit ledelsen i Schibsted (som eier VG) for å ha for få kvinner i toppledelsen og dermed dyrke en «gutta boys-kultur».

– Det er altfor generaliserende, svarer Bjørkvåg, som sitter i en konsernledelse med syv menn og null kvinner.

LA UT SELV: Gunnar Bjørkavåg postet dette bildet fra julebordet på sin Facebook. (skjermdump)

– Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en IQ-test eller padletur eller evne til gode formuleringer.

– Uvirkelig



Uttalelsen har møtt formidabel motbør, og har blant annet fått DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim til å skrive en kommentar direkte rettet mot konsernsjefen.

– Det som gjør meg trist, er signalet du sender til folk som jobber her. Og folk vi ønsker å rekruttere. Du får huset til å fremstå som et sted som ikke skjønner viktigheten av å dyrke talenter med ulik bakgrunn, freser Alstadheim.

På julebordet i januar var det like fullt flere med ulik bakgrunn som reagerte på innslagene med de lettkledde damene.

– Det var en god del negative reaksjoner på konseptet. Hva skjer her, liksom? Det virket som tatt ut av en annen tid, med lettkledde damer, ikke helt elegant, forteller Eva Grinde, som er kommentator i DN og har jobbet der siden 2002.

– Både kvinner og menn reagerte på det. Det var litt uvirkelig.

REAGERTE: Eva Grinde, kommentator i DN. Foto: PRIVAT

Grinde understreker at dette ikke er typisk for hverken DN- eller NHST-julebordene. Men:

– Jeg synes det er kritikkverdig å si ja til et slikt konsept. Og man kan jo undres over hvorvidt det hadde gått gjennom dersom det satt halvparten kvinner i konsernledelsen.

– Unge jenter arrangerte



Gunnar Bjørkavåg sier til VG at opplegget ble kritisert overfor ham allerede samme kveld.

– Åpningen var i James Bond-stil, og der var det tre lettkledde damer som førte meg inn i salen. Reaksjonene har gått på at disse jentene ble dansende der mye lenger enn planlagt, og det var utenfor konseptet for å si det slik.

Konsernsjefen forteller at det ikke var konsernledelsen som utformet hvordan julebordet ble.

– Det var tre unge jenter som arrangerte julebordet. Men jeg vil understreke at jeg ikke skylder på noen for hvordan dette ble, det er utelukkende mitt ansvar som leder.

På spørsmål om hva som planlegges til neste julebord nøyer Bjørkavåg seg med et lattermildt takk for påminnelsen om at det snart er sesong igjen.