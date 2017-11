Cathrine Graff ikke overrasket over opprulling av sex-trakassering i TV 2

Cathrine Graff (45), tidligere nyhetsanker og nå ansattrepresentant i TV 2-styret, forteller at hun selv har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.

Snøballen har rullet etter at TV-profil Aleksander Schau (34) i helgen tok et kraftig oppgjør med seksuell trakassering, blant annet i TV 2. Ledelsen i TV 2 bekreftet at fem personer tilknyttet kanalen enten er avskjediget eller har fått kraftige advarsler.

Kvinne varslet: (...) Så tok han tak i hodet hennes, og trykket det hardt ned mot underlivet sitt

Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen bekreftet overfor VG at han i en av sakene satt på informasjon om grove hendelser i halvannet år, uten å gripe inn.

Alle de fem sakene som nå er kjent, er knyttet til sportsavdelingen.



– Jeg synes ikke det er overraskende, men dette tror jeg ikke er unikt for TV 2, sier Cathrine Graff, en av få kvinnelige ansattrepresentanter i TV 2-styret, og økonomijournalist i kanalen.

Graff forteller at hun var blant flere som opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet fra en person i nyhetsavdelingen, og at hun sammen med flere meldte fra.

– Jeg følte det ble tatt seriøst den gang, og jeg har inntrykk av at TV 2-sjef Olav Sandnes og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand har tatt de siste dagers avsløringer om flere grove tilfeller av seksuell trakassering i kanalen, veldig alvorlig.

Graff forteller at hun for fire, fem år siden observerte to tilfeller av seksuell trakassering i nyhetsavdelingen og sporten, som førte til avskjedigelse.

– Jeg var selv med å melde fra i det ene tilfellet og opplevde at det ble tatt veldig på alvor. Vi var flere jenter som sa fra til nyhetsredaktøren.

Graff har vært i TV 2 siden 2001 og har de siste årene jobbet som anker i TV 2 Nyhetskanalen.

– Hvordan har du opplevd kulturen som kvinne i TV 2?

– Jeg har ikke følt på noen fryktkultur, men det er definitivt mannsdominert i mellomledersjiktet, på redaktørnivå og i ledergruppen. Der har vi fortsatt en vei å gå. Det er påfallende mange menn som er blitt valgt til lederverv i TV 2-historien. Jeg tror det har vært en type gutteklubb med en egen sjargong og stemning mellom gutta på mellomleder- og ledernivå, men nå tror jeg endelig det er i ferd med å forsvinne, sier Graff.

Tidligere TV 2-profil Troy Gulbrandsen (49) forteller VG om en ukultur i TV 2 der unge kvinner snakket om seksuell trakassering i kantinen uten at noen tilsynelatende reagerte.

Gulbrandsen jobbet i kanalen i 18 år, fra 1998 til 2016, da han tok sluttpakke. Han var innom flere avdelinger og vant blant annet Gullrute-statuett for programserien «Vårt Lille Land». Gulbrandsen viser til det han beskriver som hverdagsprat i kantinen, som gikk ut på at «den og den ble litt full og kom med noen kommentarer og tok litt på meg».

UKULTUR: Tidligere TV 2-journalist Troy Gulbrandsen tror mange ikke har skjønt hvor alvorlig trakasseringen har vært på grunn av en gjennomgående ukultur. Foto: Sandra Noer

– Jeg tror det ble et miljø for at folk ikke tok det alvorlig.

Gulbrandsen er helt klar på at det eksisterte en ukultur.

– Det tror jeg de fleste som har jobbet i TV 2, skjønner. Men det er ikke så lett å få ansatte til å si det. Jeg er helt sikker på at ledelsen kommer til å ta ting mye mer på alvor fremover. Jeg har en følelse av at dette gjaldt veldig mange unge kvinner som var på vei inn i TV 2, og som var i en slags prøveperiode.

Han tror mange kvier seg for å si fra i redsel for å bli uvenn med noen, og som i stedet venter for å se hva som skjer videre.

– Man kan jo si at HR og ledelsen er en politimyndighet der du jobber, og dersom du ikke har tillit til dem, har du ikke noe ønske om å si noe. Jeg tror mange er redde for å si ifra uten at det skjer noe, og at de skal bli sittende der med folk rundt seg som kanskje kaller dem illojale. Til slutt begynner de muligens å tvile på seg selv og tro at de overreagerte.

Gulbrandsen tror det er lettere å komme med sine historier dersom en annen først har stått frem.

– Jeg synes det Aleksander Schau gjorde, var veldig bra. Det er nok det som må til for at de som er blitt utsatt for seksuell trakassering på jobb, klarer å snakke om det.

Dette har jo holdt på helt opp til nyere tid i TV 2. Det har vært hendelser som ligger bare noen få år tilbake som har vært såpass alvorlige at det har fått direkte konsekvenser.

– Hvorfor gjorde du ikke selv noe, da du hørte om det?

– Jeg syntes det var kjempeekkelt da jeg fikk høre om episoder. Ved ett tilfelle rådet jeg en kvinne til å sende en skriftlig klage til HR og ledelsen, men jeg tror aldri hun gjorde det. Ledelsen må gå inn mye kjappere enn de har gjort. Det har vært noen tilfeller hvor de røde flaggene har vært heist mange ganger, sier han og viser til angivelige advarsler internt i kanalen og fra tidligere arbeidsgivere.



– Likevel får de fortsette. Jeg mener at den største jobben ledelsen kan gjøre er å ta det på alvor med én gang, ikke vente til det går fullstendig galt. Jeg har alltid hatt inntrykk av at Sporten var et sted der utfordringen var større. Der er det en mannsdominert kultur, og det gikk kanskje litt sport i å være mest direkte.

– Tror du TV 2 er verre enn andre mediehus?

– Nei, jeg tror det kan oppstå ubehagelige situasjoner overalt der menn med makt møter unge, fremadstormende, karrierelystne kvinner.

Gro Frammarsvik, tidligere TV 2-ansatt, blant annet som produksjonsleder for OL, sier til VG at hun er «stolt over å kjenne en mann som Aleksander Schau».

– Jeg er takknemlig og ydmyk overfor det han har gjort for alle jenter i media, men også alle andre yrkesgrupper. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere.

VG har vært i kontakt med flere kvinner som tidligere har jobbet i TV 2-sporten. De sier det er svært viktig at problemet belyses, men at de selv ikke ønsker å fortelle om egne erfaringer på nåværende tidspunkt.