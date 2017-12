Mann tiltalt for å ha truet Kristine Ullebø og kjæresten med øks

«Uvirkelig og utrolig ubehagelig». Slik beskriver bloggeren kvelden da en mann skal ha tatt seg inn i leiligheten hennes med øks og truet henne og kjæresten.

«Torsdagskvelden som var så fin, jeg hadde nettopp vært på pianotime og kom hjem, lærte meg en ny sang på pianoet og fikk besøk av Fabian, og før jeg visste ordet av det var det fullt av politi hjemme hos meg.»

Slik skriver Ullebø i et blogginnlegg fra 14. oktober i år, to dager etter at en mannen i 40-årene ifølge tiltalen ha revet opp døren og tatt seg inn i leiligheten hennes i Oslo.

Nå er mannen tiltalt for trusler mot Ullebø og kjæresten Fabian Venjar Raae. Mannen er tidligere domfelt for blant annet tyverier og narkotikakriminalitet.

– Jeg er glad politiet tok saken på alvor, uakseptabel oppførsel må slås ned på. Man må stå opp for seg selv og sin egen sikkerhet. Er det et sted man skal være trygg, er det i sitt eget hjem, sier Ullebø til VG.

– Opplevelsen har fått meg til å føle meg utrygg



I blogginnlegget fra oktober skriver Ullebø at hun denne kvelden ringte et nødnummer for første gang.

«Jeg forsto egentlig ikke hvor ille det var før vi satt i avhør etterpå. Man vil jo alltid prøve å rasjonalisere alle handlinger, men når en fremmed plutselig står inne i leiligheten min med en øks og er på vei til å fly på kjæresten min ... Det var nesten litt uvirkelig, og utrolig ubehagelig, men ting ordnet seg heldigvis på en pen og rolig måte»

Også ifølge tiltalen gikk den nå tiltalte mannen mot Venjar Raae med en øks i hånden, og veivet den både mot Venjar Raae og Ullebø.

– Opplevelsen har fått meg til å føle meg utrygg og redd i mitt eget nabolag noe som har vært svært ubehagelig, men på samme tid har jeg fått stor tillit til politiet og jobben de gjør, forteller Ullebø.

– Veldig redde

Venjar Raae forteller VG at det var han som åpnet døren. Det som møtte ham, var veldig sjokkerende, hevder han.

– Vi var på vei ut. Han var veldig sinna og sto der med øksen i hånden. Vi ble veldig redde begge to, sier Raae, som forteller at han fikk mannen ut av leiligheten og snakket med ham utenfor.

– Jeg sa han ikke måtte gjøre noe han kom til å angre på, sier Raae, som forteller at politiet var raskt på stedet.

Den tiltalte mannens forsvarer, Knut Henrik Boehlke, har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag formiddag.