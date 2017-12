Kom til enighet – nå kan du se «Mammon»

NRK og Filmforbundet har hatt en lang diskusjon om rettighetene til den prisvinnende serien. Fredag blir den tilgjengelig på nett.

Rettighetskonflikter har vært årsak til at suksesserien «Mammon» ikke har vært tilgjengelig på NRK sine nettsider. Statskanalen investerte 50 millioner kroner i serien, men hadde ikke på plass alle avtaler som dekket at den kunne publiseres.

Bakgrunn: Derfor kan du ikke se «Mammon 2»

Det er Filmforbundet som har vært i konflikt med NRK angående rettigheter, men fredag har partene kommet til en enighet. Serien blir lagt ut allerede samme dag. Årsaken til enigheten er ifølge Ivar Køhn i NRK at Filmforbundet har trukket kravet om nytt avtaleverk.

Det vil fortsatt være en dialog om ny avtale, men visning av «Mammon» er tatt ut av diskusjonen.

– Vi snakker om det nå, og vi vil fortsette dialogene. Men vi har ikke ønsket at dialogen skal bli presset av en gisselsituasjon som det ble med «Mammon», sier Køhn til VG.

Konflikten: Les mer her

Blir liggende ett år

Advokat Bjørn Alexander Brem i Filmforbundet forhandler på vegne av regissørene og fotografene. Han fortalte til VG tidligere at NRK fikk tilbud om å vise «Mammon 2» ett år, men at de avviste tilbudet fordi de ønsket rettighetene for alltid.

Krøhn forteller imidlertid til VG at det nå er snakk om kun ett år serien blir liggende på NRK sine nettsider og ikke for alltid.

– Det er basert på gamle avtaler. Vi må respektere at de avtalene ikke har tatt høyde for det, sier han.

Les også: «Mammon»-Anna: – Faller meg lett å være arrogant

NRK nekter kollektive avtaler

Stridens kjerne er enkelt forklart at NRK ønsker rett til en utvidet publisering av «Mammon II» på sine nettsider. I dag har hver episode vært tilgjengelig bare i fire uker, før de forsvinner. NRK vil ha rettigheter til publisering til evig tid.

Jubel for norsk tv-drama: Nå hyller alle Mammon

I dag foreligger det en tariffavtale for regissører som er midlertidig ansatt i NRK. Avtalen regulerer muligheten for NRK til å kjøpe utvidet publisering på sin nettspiller, men NRK synes selv denne avtalen er for dyr, og henvender seg direkte til forbundet for å få en prisrabatt.

– Kanalen nekter å følge tariffavtalen som er satt. I stedet vil de forhandle med én og én regissør, én og én fotograf og så videre, forklarte Brem tidligere.