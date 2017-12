«Mamma Mia»-fansen fortviler etter filmklipp – spekulerer i om kjær karakter er borte

De første klippene fra oppfølger-filmen «Mamma Mia: Here We Go Again» har fått fansen til å rase i sosiale medier.

Mange mistenker nemlig at Meryl Streeps karakter i filmen er død.

Da den første filmen «Mamma Mia! The Movie » kom ut for snart ti år siden, ble rollen Donna, som spilles av Meryl Streep (68), fort en favoritt hos fansen.

I går slapp Universal traileren til oppfølgeren, som har fått tittelen «Mamma Mia: Here We Go Again», og reaksjonene på Twitter lot ikke vente på seg.

Nå spekuleres det om Meryl Streep i det hele tatt blir å se i oppfølgeren. For i traileren virker karakteren til å være borte og når hun først nevnes, snakkes det om henne i fortid.

Det har fått fansen til å mistenke at rollefiguren kan være død.

I traileren sier Sophie, Donnas datter, spilt av Amanda Seyfried, følgende til morens to bestevenninner:

«Jeg er gravid, men jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom det helt ensom».

Hun sier også:

«Jeg har aldri før følt meg så nær mamma. Hun var ikke redd, fordi hun hadde meg».

ER HUN DØD?: Den første traileren til den kommende «Mamma Mia»-filmen antyder at Meryl Streeps karakter er borte. Foto: Peter Mountain

Kjente og kjære skuespillere

I den to og et halvt minutt lange traileren, får vi se et tilbakeblikk på livet til en ung Donna, spilt av skuespiller Lily James.

Det er også denne karakteren vi ser mest av i traileren. Det veksles mellom nåtid og fortid, og i noen av sekvensene ser man Meryl Streep, men dette blir av fansen tolket som tilbakeblikk på klipp fra forrige film.

Filminnspillingen startet i august, og skal allerede være ferdig innspilt. På rollelisten finner vi kjente og kjære navn fra forrige film som Amanda Seyfried, Julie Walters, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Christine Baranski og Dominic Cooper.

Den amerikanske musikeren og skuespilleren Cher, dukker også opp i en ny rolle som Sophies bestemor.

Meryl Streep er også oppført i rollelisten. Universal har hverken bekreftet eller avkreftet om karakteren vil bli borte fra filmen.

Om dette er i form av klipp fra den gamle filmen eller om hun faktisk er med i innspillingen av den nye, gjenstår å se. La oss håpe at Meryl Streep blir å se på skjermen i Juli 2018.

Ol. Parker står for manus og regi av filmen, og ABBAs Benny Andersson og Björn Ulvaeus bidrar selvfølgelig med tekster og musikk, som de gjorde i første filmen.

