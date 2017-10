Lothepus nektet adgang til Vinmonopolets fagmesser

Lothepus er nektet adgang på Vinmonopolets fagmesser etter at han og Petter Pilgaard lot være å spytte ut alkohol. – Vi koste oss vi, sier han til VG.

– Jeg kan bekrefte at Lothepus ikke er velkommen på våre arrangement. Det var en hendelse sist som ikke er forenlig med regelverket vårt, sier driftssjef på Vinmonopolet, Bjørn Wilhelmsen, til Bergens Tidende.

Det var i vår at Lothepus skulle promotere sideren sin på en av Vinmonopolets fagmesser sammen med Petter Pilgaard.



Da radarparet lot være å spytte ut smaksprøvene de ble servert, ble Lothepus nektet adgang på fremtidige arrangementer.

– Vi koste oss vi, sier Lothepus til VG fredag kveld.

Ble lagt merke til

– For å si det slik: Dette handler mest om at våre ansatte skal smake på produktene. Det betyr at de skal spytte ut, ikke drikke. Lothepus’ oppførsel ble lagt merke til, også av leverandører. Derfor er han ikke ønsket på kommende arrangement, sier Wilhelmsen til Bergens Tidende.

Grossisten får likevel lov til å stille opp med produktene til Lothepus, og vil nå stille opp med en pappfigur av kjendisen som en stille protest.

– I Hardanger spytter man ikke ut

Torleif Middelthon hos grossisten Terroir AS, som er Lothepus' produsent, innrømmer at Lothepus lot være å spytte ut smaksprøvene.

– Det ble nok drukket en del på den messen. I Hardanger så spytter man ikke ut, og vi hadde nok ikke informert ham godt nok. Lothepus er en skøyer som har den moro-holdningen sin hele tiden. Jeg vet aldri helt om det er virkelig eller spøk, sier Middelthon til VG.

Dagen etter fagmessen, fikk han en streng e-post fra Vinmonopolet i innboksen.

– Hvor lenge er Lothepus utestengt?

– Det er på ubestemt tid enn så lenge, men vi gir ikke opp. Jeg tenkte det ville gå bra hvis vi nektet ham å smake på varene neste gang, men det måtte visst bli straff.



I mellomtiden tar han med seg en nylaget pappversjon av kjendisen.

– Det er mitt lille stikk til polet, sier grossisten til VG.

