Lene Alexandra rasende på Se og Hør

Fitness-gründeren Lene Alexandra Øien (35) ble skikkelig forbannet da hun så den siste Se og Hør-forsiden.

«Lene Alexandra gir opp kjærligheten» står det på fronten av kjendisbladet. Øien svarte prompte på sosiale medier og på sin egen blogg:

«Jeg har for faen ikke gitt opp kjærligheten!» kontrer hun kontant i sitt ferske blogginnlegg.

Det er i et intervju med Se og Hør at Lene Alexandra forteller at hun har gjort det slutt med kjæresten Stian Lindblad etter bare tre måneder. Bladet gjør et nummer av at Lene Alexandra nå har vært gjennom ni brudd på fire år, noe som ifølge blogginnlegget hennes ikke stemmer.

Men det er at hun har mistet troen på kjærligheten som Lene Alexandra Øien reagerer sterkest på.

«Jeg har for faen ikke gitt opp kjærligheten! Jeg vet bare hva jeg vil. Og akkurat nå velger jeg prioritere karrieren. Alt til sin tid. Og jeg er ikke redd for å avslutte et forhold om jeg ikke føler det er rett. For meg er det viktigere å lytte til mitt indre enn å holde på fasaden. Men den framsiden her er jo bare bullshit! For jeg har IKKE gitt opp kjærligheten! Tvert imot. Jeg har mer tro på kjærligheten enn noensinne. Jeg har lært noe av hvert forhold jeg har vært i, kort eller lengre», skriver hun.

Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf Andrè Andersen, beklager dersom Lene Alexandra har misoppfattet tittelen.

– Tittelen vår peker på at det er slutt mellom henne og kjæresten Stian. Vi beklager hvis Lene Alexandra oppfatter dette som at hun har gitt opp kjærligheten for evig tid. Det er det jo ingen som ønsker, skriver Andersen i en epost til VG.

Lene Alexandra Øien er også lei seg på vegne av eksene som er avbildet på forsiden, og ikke minst på vegne av barna deres.

«Mange unge drømmer om å bli kjendis.. Vel, som dere forstår er det ikke bare positivt å være en offentlig person. Som regel rekker jeg knapt bli kjent med noen før de skal skrive at jeg har fått meg kjæreste…», avslutter hun sitt innlegg med.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Lene Alexandrea Øien fredag formiddag.

