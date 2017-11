Larry David får kritikk etter Holocaust-spøk

«Seinfeld»-skaperen fikk mange reaksjoner i sosiale medier da han dro inn Holocaust i en spøk om Harvey Weinstein.

Den mye omtalte Harvey Weinstein-skandalen, og anklagene som kom i kjølvannet av #metoo-kampanjen, har skapt mye furore verden rundt. Det ble også tema på «Saturday Night Live» i helgen. Talkshow-vert i «Curb Your Enthusiasm» Larry Davids, innfallsvinkel skapte imidlertid sterke reaksjoner.

TV-anmeldelse «Curb Your Enthusiasm» (sesong 9): Middels grunn til begeistring

David påpekte at flere av de anklagede var jødiske, blant annet Harvey Weinstein, og sa at han ikke likte at jøder skapte overskrifter i negativt fortegn. Han spøkte blant annet med konsentrasjonsleirer og Holocaust. Det har ført til at han har skapt en rekke overskrifter i internasjonale medier, blant annet Variety.

– Jeg har alltid vært besatt av kvinner, og jeg har alltid lurt på om dersom jeg hadde vokst opp i Polen da Hitler kom til makten og jeg ble sendt på konsentrasjonsleir, hadde jeg fortsatt sjekket opp kvinner? Jeg tror det, sa han.

– Selvfølgelig, problemet er jo at det ikke er noen gode åpningsreplikker i en konsentrasjonsleir. «Hvordan går det? Behandler de deg greit? Du vet, hvis vi noensinne kommer ut herfra, vil jeg gjerne ta deg med ut for å spise latkes (jødisk rett journ.anm.), sier David videre.

Norske Natassia Malthe (43): Hevder Weinstein forgrep seg på henne

En av dem som tok til Twitter for å kritisere talkshow-verten er Jonathan Greenblatt, administrerende direktør i Anti-Defamation League, som jobber for å stoppe antisemittisme.

Han skriver at David er «både støtende, ufølsom og ikke morsom på samme tid».

Flere skriver at det aldri er greit å spøke med konsentrasjonsleirer og Holocaust, og noen påpeker også at seksuell trakassering og overgrep ikke er noe å fleipe med.

Andre har imidlertid tatt til motmæle og forsvarer komikeren.

David selv har ikke kommentert reaksjonene.