Kunsttyven Pål Engers liv blir TV-serie

Et amerikansk produksjonsselskap har sikret seg rettighetene til kunsttyven Pål Engers livshistorie. Han ble dømt for tyveri av blant annet to Munch-malerier.

– Jeg kan jo ikke nekte for at jeg synes det var dritkult. Hollywood ønsker å lage en TV-serie basert på mitt liv, sier Enger til Dagbladet.

Regissør Katie Hetland som er bosatt i Los Angeles bekrefter avtalen overfor avisen. Norske Hetland er filmskaper i Hollywood, men får trolig en produsentrolle for den planlagte TV-serien.

Pål Enger som tidligere er dømt for blant annet å ha stjålet Edvard Munchs «Vampyr» fra Munch-museet og «Skrik» fra Nasjonalgalleriet med seks års mellomrom, forsøker i dag å livnære seg som kunstner.

– Det er ikke snakk om noen dokumentar. Amerikanerne vil bruke mitt liv som utgangspunkt og dramatisere det og lage en krimserie. Det er mye å ta av, sier Enger.

Han opplyser at han er blitt forespeilet at det i første omgang er snakk om 10 til 12 episoder.

