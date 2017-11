Nancy Kerrigan forteller om egne spontanaborter

Kunstløpsdronningen Nancy Kerrigan har måttet gå gjennom seks spontanaborter. Nå skal hun fortelle om sine opplevelser under en konferanse i USA.

Det var under et intervju i det populære TV-showet «Good Morning America» at kunstløperen snakket ut om det hun har måttet gå gjennom, skriver nyhetsbyrået AP.

At kjendisen har slitt med infertilitet ble imidlertid kjent forrige vår, under en episode av TV-programmet «Dancing With The Stars», som hun var en del av.

I serien, som er den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», sa isprinsessen at de seks spontanabortene hun har måttet gå gjennom skjedde i løpet av åtte år.

Lørdag holder kjendisen hovedinnlegget under «New England infertility conference», som er en konferanse om infertilitet. Der skal hun fortelle mer om sin opplevelse. Arrangementet holdes i den amerikanske byen Newton i Massachusetts.

Må bruke assistert befruktning

I intervjuet med ABC forteller Kerrigan at abortene skjedde etter at hun fikk sin første sønn Matthew i 1996, og at hun etter det måtte ty til assistert befruktning for å få sine andre barn.

I tillegg til Matthew, har Kerrigan en sønn som heter Brian og en datter med navnet Nicole.

Kerrigan, som kan skilte med to OL-medaljer, havnet for alvor i medienes søkelys i forkant av OL på Lillehammer i 1994, da hun ble overfalt før konkurransen.

Det viste seg senere at det var kunstløpsrivalen Tonya Hardings eksmann som hadde leid inn overfallsmannen.

Dramatisk liv



Nancy Kerrigans liv har imidlertid inneholdt mye dramatikk også i tiden etter OL. I 2010 ble hennes far drept og hennes bror pågrepet og mistenkt. Han ble senere dømt til to og et halvt års fengsel.

Etter at hun la opp karrieren etter Lillehammer-OL, har Kerrigan stilt opp i en rekke TV-show og engasjert seg i veldedighet. Hun har skrevet instruksjonsbok om kunstløp og stilt opp som ekspertkommentator.

I 2006 deltok hun i «Skating with Celebrities», men klarte ikke å plassere seg høyere enn på en fjerdeplass.

