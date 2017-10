Hærverk mot omstridt kunstverk i Kvam politianmeldes

Kunstverket til 400.000 kroner ble tilgriset med avføring – og sikringer ble skåret over. Nå vil private aktører kjøpe opp den omstridte installasjonen.

Nord-Fron kommune og kunstner Joar Nango opplyser til VG at hærverket vil bli anmeldt til politiet. Skaden med sikringen var en medvirkende faktor til at alt måtte tas ned mandag morgen.

– Vi har en dialog med lensmannen i Midt-Gudbrandsdal om hvem som skal anmelde skadeverket, om det blir vi som kommune eller kunstneren som gjør det. Det er såpass store verdier vi snakker om at vi ikke bare kan ignorere det, sier ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad (Ap) til VG.

Kunstneren Joar Nango er skuffet over at installasjonen ikke har fått stå i fred, og at hærverket gjorde konstruksjonen ustabil. Verket har et budsjett på 400.000 kroner og er finansiert gjennom kommunen og fylkeskommunen.

– Truser med avføring

– Vi er veldig lei oss. Stroppene som var med å sikre bærekonstruksjonen var skåret over med kniv, det var hengt opp dametruser med avføring og det var festet lapper med stygge kommentarer. Vi mener det er kommunens oppgave å politianmelde slikt, men hvis ikke de tar ansvar skal vi gjøre det selv, sier Nango.

TILGRISET: I helgen var det slengt mye forskjellig på kunstverket. Truser med avføring og lapper med hissige meldinger, ifølge kunstneren. Foto: LUKAS WIJGART-VAN DIJK

Skuffet over kommunen



Nå kan Joar Nango opplyse at det private næringslivet på Kvam har tilbudt seg å ta over kunstprosjektet.

– Vi er veldig skuffet over kommunen. Vi har fått et veldig interessant tilbud fra positive krefter i bygda og vurderer dette, dersom kommunen feiger helt ut av prosjektet, sier han.

Lars Tungen i datafirmaet Abaris på Kvam er en av pådriverne for å få kjøpe installasjonen.

USIKRET: Ifølge lensmann Jon Gaarden i Midt Gudbrandsdal var det gjort hærverk på sikringen av stolpen på kunstverket i Kvam. Foto: JØRN PETTERSEN , VG

– Jeg har kontor ved siden av kunstverket. Isolert sett ble jeg lei av på se på det, men jeg ble aldri lei av å se alle menneskene som valfartet hit for å se. Hele denne saken er blitt en stor og tragisk misforståelse for Kvam, sier Tungen.

Han forteller at han har fått et godt inntrykk av kunstnerne.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsene bygdefolk har gitt dem. Jeg opplevde dem som hardtarbeidende og seriøse. Nå håper jeg vi får på plass en avtale med kommunen, sier han.

– Hva tenker du om hærverket?

– Jeg synes det er tragisk og det viser hvor tullete ting kan bli, sier han.

Fjernet kunstverket



Kunstverket ble tatt ned mandag morgen, fordi kommunen var bekymret for sikkerheten til folk.

HÆRVERK: Jekkestroppene som bidro til å holde konstruksjonen oppe, ble kuttet med kniv. Foto: LUKAS WIJGART-VAN DIJK

Ordfører Støstad forteller at kunstverket ble tatt ned på en forsiktig måte, slik at ikke noe ble ødelagt og at det vil oppbevart trygt og forsvarlig.

– Kunstverket var ikke sikret og det var gjort hærverk på en slik måte at det utgjorde en reel fare, sier Støtad.

Lensmann Jon Gaarden i Midt-Gudbrandsdal sier til VG at de foreløpig ikke vet hva som er skjedd.

– Vi har hatt en patrulje på stedet. Det var vanskelig for oss å se hva som var skadeverket. Men da var det ingen til stede som kunne påvise hva som skulle ha skjedd. Det skal være gjort noe med noen røde lastestropper som skulle holde stolpen stående, sier Jon Gaarden.

Etter et møte mellom ordfører Støstad i Nord-Fron, leder for kultur i Nord-Fron, Ingebjørg Teigmoen Bergum, Per Erik Fonkalsrud fra Oppland fylkeskommune og ansvarlig i kunstkomiteen for Vegskilleprosjektet, Eivind Slettemeås, ble det sendt ut en felles uttalelse hvor de slo fast at sikkerheten var for dårlig.